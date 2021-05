Newton Paiva oferece serviços gratuitos à comunidade

(foto: Newton Paiva/Divulgação)









Orientações jurídicas: O Centro de Exercício Jurídico Newton (Ceju) é um espaço destinado à prática acadêmica do curso de direito da Newton por meio de atividades jurídicas, simuladas ou reais. Atualmente oferece atendimentos on-line nas áreas penal, cível – família, sucessões, indenizações, possessórias, usucapião –, consumidor, judicialização da saúde, tributário e administrativo. O agendamento deve ser feito pelo e-mail: ronaldo.braga@newtonpaiva.br





Atendimento veterinário: A clínica localizada na unidade Silva Lobo (Av. Silva Lobo, 1.730 - Nova Granada) está ofertando atendimentos clínicos, encaminhamentos, laudos de patologia clínica, pequenas cirurgias e procedimentos ambulatoriais. O agendamento está sendo realizado pelo telefone (31) 3516-2491.





Capacitação para empreendedores: Por meio do Centro Newton de Empreendedorismo (CNE), a instituição está oferecendo mentorias de negócios e oficinas de capacitação on-line para empreendedores e empresários. Os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail: cne@newtonpaiva.br





Consultoria contábil: O setor de ciências contábeis oferece consultorias referentes a Imposto de Renda, Micro Empreendedor Individual (MEI), formalização de empresas, dentre outros serviços na área. Agendamentos pelo e-mail: npcont@newtonpaiva.br





Psicologia: Atendimentos psicológicos estão sendo feitos por alunos sob orientação de professores. No momento não há vagas disponíveis, mas os interessados podem se inscrever na lista de espera pelo telefone (31) 3516-2662.





Fisioterapia: O Centro de Treinamento Funcional Newton (CTFN) conta com equipamentos necessários para a realização de atendimentos diversos de fisioterapia, como ortopedia, traumatologia, reumatologia, esportiva, neurologia, cardiorrespiratória, uroginecologia e obstetrícia.



No momento, os encaminhamentos pelo SUS têm preferência, mas as vagas remanescentes são disponibilizadas gratuitamente à população. Basta entrar em contato pelo 3516-2629 e fazer o agendamento.