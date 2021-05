Conheça as vantagens de vagas temporárias em tempos de crise

A vaga temporária cria uma grande oportunidade de expandir os contatos (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Uma solução de fim de ano virou a saída para o ano inteiro em razão da pandemia. A crise global causada pelo novo coronavírus impactou empresas e pessoas de diferentes formas. A maioria tivera que reduzir seus quadros de funcionários - mas não a carga de trabalho -, enquanto outros viram seus negócios ampliarem.



Em ambos os casos, uma alternativa para manter a continuidade dos negócios e a produtividade, evitando o esgotamento da equipe e sem impacto na folha de pagamento, é a contratação de mão-de-obra especializada por projetos, ou seja, vagas temporárias. Por isso, a Adecco, empresa global de recursos humanos, conta algumas vantagens das vagas temporárias em tempos de crise.





Uma das principais vantagens é o trabalho do networking. "O candidato que consegue conquistar uma vaga temporária cria uma grande oportunidade de expandir seus contatos, sendo uma porta de entrada para o mercado de trabalho", destaca Evelyse Gonçalves, gerente da Adecco Staffing Brasil.



Na mesma linha de oportunidades, o candidato temporário tem altas chances de conseguir ser efetivado caso a empresa tomadora do serviço (empresa utilizadora), venha a abrir novas vagas permanentes da mesma função, pois já conhecem o trabalho do profissional, por isso o bom desempenho é sempre o caminho, independentemente da vaga ser temporária ou não.





"A contratação de um trabalhador temporário deve ser feita obrigatoriamente por uma Agência de Trabalho Temporário registrada e autorizada pelo Ministério da Economia para que realize a intermediação da contratação, isso garante segurança ao profissional que tem todos os seus direitos pagos em rescisão, somente não recebe aviso prévio nem a multa de 40% sobre o valor do FGTS". Ainda falando sobre as vantagens que o profissional tem ao ser contratado neste modelo de trabalho, Evelyse destaca o amparo ao profissional.





Olhando para as empresas, as vagas temporárias podem ser uma boa estratégia em momentos difíceis. "Por não ter um headcont para vagas efetivas, empresas podem garantir maior flexibilidade de gestão e, menor custo em relação aos encargos sociais e trabalhistas com profissionais temporários", finaliza Evelyse.





Segundo a Adecco, automotivo, alimentação, bebidas, saúde, tecnologia e logística são alguns dos setores que mais estão contratando no modelo temporário.