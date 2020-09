Samsung abre inscrições para programa de estágio

(foto: PourquoiPas/Pixabay )



A Samsung está com inscrições abertas até o dia 28 de setembro para seu programa de estágio 2021. Há vagas para estudantes de mais de 10 áreas, com formação prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. O processo seletivo será com etapas on-line e os jovens aprovados começarão a trabalhar em janeiro de 2021. está com inscrições abertas até o dia 28 de setembro para seu programa de2021. Há vagas para estudantes de mais de 10 áreas, com formação prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. O processo seletivo será com etapas on-line e os jovens aprovados começarão a trabalhar em janeiro de 2021.

O candidato apto a participar precisa estar cursando a graduação nas áreas de administração, comunicação social, contabilidade, direito, economia, engenharia (todas), marketing, publicidade e propaganda, relações internacionais e cursos correlatos.





As vagas são destinadas ao escritório da empresa em São Paulo nas áreas de administração de vendas, finanças, inteligência de negócio, inovação de processos, jurídico, logística, marketing, produto, serviços pós-venda e supply chain (cadeia de suprimentos).





Todo o processo de seleção ocorrerá ao longo do segundo semestre. Entre setembro e outubro, estão programadas etapas on-line, com testes de conhecimentos culturais, em inglês e lógica, uma entrevista gravada pelo candidato respondendo a algumas perguntas, dinâmica de grupo e entrevista individual com os gestores.





O estágio no escritório tem duração de 12 meses. O processo de desenvolvimento é baseado na metodologia 70:20:10: 70% do aprendizado ocorre participando ativamente dos processos, 20% na interação com demais profissionais por meio de feedbacks, orientações e workshops e 10% pautado em treinamentos formais, online e presenciais.





"O programa de estágio tem sido uma experiência muito enriquecedora para a companhia. Buscamos desenvolver jovens profissionais capazes de atuar em ambiente dinâmico, inovador e multicultural. Acreditamos que quem constrói a reputação de uma marca são pessoas e, para isso, praticamos o exercício frequente da empatia, com base em um compromisso diário de entregar os melhores resultados nas mais diferentes frentes de atuação", disse Fauze Diab, diretor de RH da Samsung Brasil.





informações sobre o programa, incluindo depoimentos de ex-estagiários sobre o programa, dia a dia de trabalho e aprendizado na Samsung, estão disponíveis no link Todas assobre o programa, incluindo depoimentos de ex-estagiários sobre o programa, dia a dia de trabalho e aprendizado na Samsung, estão disponíveis no link http://samsung.across.jobs/

SERVIÇO

Programa de estágio Samsung 2021