Escola irlandesa oferece 3 mil bolsas integrais on-line de inglês com certificação internacional

(foto: David Peterson/Pixabay )



A SEDA College, escola de idiomas localizada em Dublin, na Irlanda, oferece 3 mil bolsas integrais para o curso de inglês on-line Do Zero à Fluência neste mês de setembro. Com o auxílio, as aulas vão custar apenas R$ 67 e, ao término do programa, os

cinco melhores alunos do curso terão a oportunidade de ganhar um bolsa de intercâmbio para praticarem o idioma na matriz da instituição de ensino.



Para participar, os interessados devem ter a partir de 14 anos e obter qualificação em uma prova on-line. As inscrições estão abertas até o dia 11 de setembro no site da DO ZERO À FLUÊNCIA.



As vagas serão preenchidas de acordo com a aprovação dos inscritos que passarem na prova on-line aplicada pela instituição. Se aprovado, o aluno receberá o resultado via e-mail para efetuar a matrícula e pagar uma taxa no valor de R$ 67.





Efetuada a inscrição, o acesso à plataforma já estará liberado e as aulas terão início no dia 28 de setembro.





O curso terá duração de seis meses, e as aulas são oferecidas semanalmente e de forma 100% on-line, com uma abordagem prática e de forma intensiva.



Após concluir as atividades, o aluno poderá emitir um certificado válido em todo território nacional.





"O programa de bolsas serve para poder ajudar quem quer aprender o idioma, mas não tem condições financeiras de pagar um curso de qualidade. Pessoas de qualquer lugar do país poderão estudar conosco de forma on-line, com uma metodologia prática,

imersiva e sem sair de casa", afirma Vanessa Melo, CEO da SEDA College.





Pós-pandemia



A iniciativa da SEDA surge a partir das necessidades de aprendizado do idioma, que tendem a crescer depois do cenário imposto pelo novo coronavírus. A ideia é ajudar milhares de pessoas do Brasil inteiro que estão em casa durante o período da pandemia a dominar o inglês.



"Queremos ajudar a diminuir o gap de profissionais qualificados

que não falam inglês. Apenas 3% da população brasileira se comunica neste idioma e, hoje, quem fala tem acesso a empresas que pagam mais, melhores oportunidades de emprego, informação, cultura e autoestima", explica Vanessa.





As muitas incertezas trazidas pela pandemia forçam as pessoas a investir ainda mais em educação para se diferenciarem em um mercado de trabalho que tende a ficar mais concorrido.



Mas a tendência pela busca por ensino é anterior: nos dois últimos anos, a SEDA College já ensinou mais de 200 mil pessoas por meio de uma plataforma 100% on-line.





Sobre a SEDA College

Há mais de 10 anos em atuação na área de intercâmbio e docência na Irlanda, a SEDA College foi eleita por três consecutivos a melhor escola de inglês do país.



Desde 2018, a instituição mantém a SEDA College Online, plataforma com aulas ministradas exclusivamente pela internet, com apoio de professores especializados.





Serviço



Curso: Do Zero à Fluência

Do Zero à Fluência Inscrições: até 11 de setembro de 2020

até 11 de setembro de 2020 Valor: 3 mil bolsas integrais (taxa para matrícula de R$ 67)

3 mil bolsas integrais (taxa para matrícula de R$ 67) Regime: 25 módulos/6 meses de curso

25 módulos/6 meses de curso Mais informações: https://bolsas.dozeroafluencia.com