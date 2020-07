Empresa oferece treinamentos gratuitos para universitários

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )

Manter o foco nos estudos e continuar investindo no futuro profissional estão entre as principais metas de muitos universitários brasileiros. Porém, com o avanço da COVID-19 no Brasil e suspensão das aulas, a rotina e prioridades de muitos alunos mudaram.

Pensando em colaborar no investimento da carreira dos jovens sem sair de casa, a Visagio, grupo de transformação de negócios que foi reconhecido por três anos seguidos pelo instituto GPTW como 1º lugar em desenvolvimento de pessoas, está oferecendo gratuitamente diversos treinamentos para universitários de todo país.



Até o momento, mais de 2 mil alunos já se cadastraram e estão assistindo a distância os cursos oferecidos pela UniVisagio, universidade corporativa que oferece mais de 1.000 horas de treinamentos.



Na plataforma são oferecidos cursos de tecnologia, robótica, métodos de resolução de problemas, dentre outros. Todos são gratuitos e ministrados por pessoas do time da Visagio.





"Diante do atual cenário de uma pandemia, percebemos que a educação a distância tem sido a principal alternativa para manter os estudos mesmo na quarentena. Pensamos em contribuir de alguma forma para o futuro profissional dos estudantes, que daqui a alguns anos estarão no mercado de trabalho. Esse é o momento de pensar no presente, mas também no futuro das pessoas. Abrir a plataforma UniVisagio para os estudantes foi a forma que encontramos universalizar o conhecimento no cenário de isolamento social", disse Agapito Troina, sócio da Visagio.





gravadas e os alunos podem assistir a qualquer horário do dia. Não há número máximo de alunos ou pré-requisitos para as inscrições.



Os estudantes interessados podem se cadastrar através do site As aulas são todase os alunos podem assistir a qualquer horário do dia. Não hámáximo de alunos ou pré-requisitos para asOs estudantespodem se cadastrar através do site http://www.visagiotalentos.com/univisagio

A Visagio

A Visagio é um grupo de transformação de negócios que atua por meio de 4 pilares: processos e eficiência, gente & gestão, capital e figital e inovação. Sua abordagem diferenciada compreende desde o diagnóstico e desenho de estratégias até a implementação e operacionalização das soluções.





Com escritórios localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Perth, Sydney e Moscou e atuando há mais de 15 anos no mercado, a empresa tem uma cartela com mais de 200 clientes em 25 países.