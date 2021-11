UFJF abre seletivas para professores e salários chegam a R$ 5.831,21

UFJF receberá as inscrições até o dia 18 de novembro (foto: UFJF/Divulgação)

As vagas são para os campi da cidade da Zona da Mata mineira, da unidade da instituição em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e também para o Colégio de Aplicação João XXIII, uma unidade acadêmica da universidade em Juiz de Fora.

Logo, os interessados poderão realizar a inscrição até as 23h59 do dia 18 deste mês. Os documentos necessários para requerer a participação nas seletivas estão descritos no item 2.3.4 do edital

Processo seletivo

O processo seletivo simplificado se dará em duas etapas: Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional (PMPAP); e Prova Didática (PD), todas de caráter eliminatório e classificatório.

A primeira etapa de provas acontece de 30/11 a 6/12. Já a segunda será no dia 10 de dezembro.

Vagas

As quatro vagas para Juiz de Fora estão distribuídas entre as faculdades de Educação (uma) e de Administração e Ciências Contábeis (três). Para Governador Valadares, são sete vagas para o Instituto de Ciências da Vida (departamentos de Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia); e outra para o Departamento de Economia do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.

As duas oportunidades para o Colégio de Aplicação João XXIII são para o Departamento de Ciências Naturais. É oferecida a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Remuneração

A remuneração dos professores inseridos no regime de 40 horas semanais varia de R$ 3.130,85 até R$ 5.831,21. Já o regime de 20 horas semanais prevê vencimentos entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21.