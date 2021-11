Mais de 50 vagas na rede de agências Itaú Unibanco em Minas Gerais

O Banco Itaú está expandindo o quadro de colaboradores na sua rede de agências em Minas (foto: Rafael Navarro/Divulgação ) Minas Gerais . Com isso, e para garantir o melhor atendimento aos clientes mineiros, o banco está expandido o quadro de colaboradores na sua rede de agências, com mais de 50 vagas abertas. Em 2021, o Itaú Unibanco se tornou o administrador da folha de pagamentos dos mais de 600 mil servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas do estado de. Com isso, e para garantir o melhor atendimento aos clientes mineiros, o banco estáo quadro de colaboradores na sua rede de agências, com mais de 50 vagas abertas.





As vagas são para os cargos de agente e estagiário comercial. Para as posições efetivas, é necessário ter o ensino superior completo ou estar cursando na área de exatas ou humanas, além da certificação CPA10 ou CPA20 da Anbima ativa.



No estágio, é necessário estar cursando administração, ciências contábeis ou economia, a partir do 3º semestre. Estudantes na modalidade EAD também podem se inscrever para a seleção de estagiários, e ter as certificações da Anbima pode ser um diferencial.





Algumas das cidades com posições disponíveis são: Araponga, Botumirim, Cássia, Espinosa, Lajinha, Monte Azul, Salinas, São João do Paraíso, Ubaí, Várzea da Palma e Varzelândia.