Administração do Paraná publica edital com 260 vagas

(foto: Divulgação) Conselho Regional de Administração do Paraná publicou um novo edital de concurso público. Ao todo, serão oferecidas 260 vagas distribuídas entre preenchimento imediato e preenchimento de cadastro de reserva. Os cargos ofertados são de nível fundamental, técnico e superior.

O edital completo, com todas as informações sobre o certame, está no site do Instituto Quadrix, banca responsável pelo certame. A remuneração inicial varia de R$ 1.616,45 a R$ 5.033,55. Confira o valor da remuneração inicial para cada cargo ofertado: Auxiliar Serviços Gerais I: R$ 1.616,45;

Auxiliar Serviços Gerais – Motorista I: R$ 1.616,45

Auxiliar Administrativo I: R$ 2.069,17

Assistente Contábil I: R$ 3.148,49

Secretária I: R$ 3.148,49

Administrador I: R$ 5.033,35

Advogado I: R$ 5.033,35

Analista de Sistemas I: R$ 5.033,35

Confira os detalhes de cada cargo:

Auxiliar Serviços Gerais I Vagas: 25 Jornada de trabalho: 40 horas semanais Principais atribuições: realizar serviços de copa, solicitar materiais de limpeza e mantimentos sempre que necessário, limpar, conservar e zelar pelos móveis, máquinas equipamentos e utensílios, limpar e manter os banheiros, efetuar a coleta de lixo; dentre outras.

Auxiliar Serviços Gerais – Motorista I Vagas: 25 Jornada de trabalho: 40 horas semanais Principais atribuições: definir rotas e itinerários, dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, documentos e objetos, realizar inspeções, pequenos reparos e providenciar manutenção preventiva e corretiva de veículos; dentre outras.

Auxiliar Administrativo I Vagas: 50 Jornada de trabalho: 40 horas semanais Principais atribuições: serviços operacionais e de apoio administrativo aos diversos setores do CRA-PR, como: registro, financeiro, cobrança e dívida ativa, contábil, contratos, almoxarifado, recursos humanos, fiscalização, jurídico, eventos, patrimônio, entre outros, conforme necessidades da Autarquia.

Assistente Contábil I Vagas: 30 Jornada de trabalho: 40 horas semanais Principais atribuições: elaboração de Planejamento Orçamentário –Proposta Orçamentária, acompanhamento orçamentário mensal, análise e elaboração de reformulações orçamentárias, reservas orçamentárias através de empenhos; dentre outras.

Secretária I Vagas: 30 Jornada de trabalho: 40 horas semanais Principais atribuições: executar serviços típicos da função tais como, recepção, registro de compromissos, informações e atendimento telefônico, secretariar reuniões, confecção de ofícios, atas e outros documentos do setor, controlar agendas, preparar diárias de viagens, reservas de passagens aéreas, efetuar outras tarefas correlatas a função.

Administrador I Vagas: 50 Jornada de trabalho: 40 horas semanais Principais atribuições: Atuar na execução de atividades de pesquisa, estudo, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, típicos da função do administrador, conforme Lei 4.769/65, nos diversos setores do CRA-PR; dentre outras.

Advogado I Vagas: 25 Jornada de trabalho: 30 horas semanais Principais atribuições: Assessoramento e orientação dos dirigentes da Autarquias para dar segurança jurídica aos atos administrativos que serão por eles praticados, notadamente quanto à materialização das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações e dos contratos e, ainda, na proposição e análise de medidas regulamentar; dentre outras.

Analista de Sistemas I Vagas: 25 Jornada de trabalho: 40 horas semanais Principais atribuições: Auxiliar no atendimento ao público, treinamentos, intermediação de atendimento técnico com desenvolvedores de sistemas utilizados pelo CRA-PR; dentre outras.

Inscrições As inscrições para o concurso CRA PR poderão ser feitas no período de 28 de março a 05 de maio de 2022, no site da banca organizadora, Instituto Quadrix.Os valores das taxas de inscrição são de: R$ 55,00 para os cargos de nível fundamental;

R$ 65,00 para os cargos de nível técnico;

R$ 75,00 para os cargos de nível superior. Prova O concurso será composto por apenas uma etapa, que consiste em provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório. As avaliações terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 29 de maio de 2022, no turno da tarde. Serão aprovados os candidatos de nível fundamental que tirar nota igual ou superior a 20 pontos na área de conhecimentos gerais. Já para os candidatos inscritos nos cargos de nível técnico e nível superior, serão aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 8,00pontos na área de Conhecimentos Básicos; obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos na área de conhecimentos complementares; obtiver nota igual ou superior a 10,00pontos na área de conhecimentos específicos; e obtiver nota igual ou superiora 30,00 pontos na prova objetiva.

Veja nas tabelas abaixo quais serão as disciplinas cobradas no concurso CRA PR: Cargos de nível fundamental: FASE PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE ITENS PESO PONTOS CARÁTER 1 Prova Objetiva Conhecimentos Gerais 100 1 100 Eliminatório e Classificatório Cargos de nível técnico e superior: FASE PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE ITENS PESO PONTOS CARÁTER 1 Conhecimentos Básicos 40 1 40 Eliminatório e Classificatório Conhecimentos Complementares 30 1 30 Conhecimentos Específicos 50 1 50 Último Concurso CRA PR De acordo com o documento publicado no site do Instituto Quadrix, banca responsável pelo certame, o último concurso CRA PR teve mais de 9 mil inscrições homologadas. O cargo mais concorrido foi o de Auxiliar administrativo I de Curitiba-PR, com mais de 3 mil inscritos. Foram ofertadas quatro vagas imediatas e 281 cadastro reserva. A remuneração inicial oferecida na época variava entre R$ 1.381,91 e R$ 4.303,07. Além da remuneração inicial, os servidores fazem jus a ajuda de custo alimentação, no valor de R$ 836,00; plano de saúde; plano odontológico; e auxílio transporte, conforme legislação vigente e ACT.