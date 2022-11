Enem 2022: abstenção no segundo dia chega a quase 32% dos inscritos

Estudantes prestaram o exame na PUC Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, realizado nesse domingo (20/11), teve 31,9% de abstenção, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).A taxa, no entanto, está dentro da média histórica do exame. "As taxas de abstenção desse exame foram dentro da normalidade. Sabemos que durante a pandemia tivemos uma taxa maior. Mas, que já voltou, como nós dizíamos que iria retornar", afirmou o ministro da Educação, Victor Godoy, em coletiva de imprensa.Dos 3,4 milhões de inscritos, estiveram presentes para fazer a prova 2.321.625 no segundo dia, o que representa 68,1% dos inscritos (3.409.682). As abstenções, portanto, correspondem a 31,9% ou 1.088.057. Entre os presentes, 2.321.625 realizaram as provas em papel, e 29.888 em computador.No primeiro dia, quando foram aplicados os testes de linguagens, ciências humanas e a redação, 27,9% dos inscritos faltaram ao exame.A versão digital do exame teve taxa de abstenção superior a 50% nos dois dias de prova. O ministro da educação afirma que a alta taxa de isenção nesta modalidade pode ter impactado os dados."O fato é que o Enem digital ainda não deslanchou. O Inep tem essa missão de descobrir de que maneira a gente pode trazer mais tecnologia para esse exame. Isso iria trazer mais agilidade, menos custos e mais facilidade para todo o processo", afirmou.Os candidatos terão que esperar até o dia 13 de fevereiro para saber o resultado do exame . Os estudantes treineiros, porém, só receberão os resultados da prova em abril de 2023, ainda sem data definida.Nesta quarta-feira, às 18h, o Inep divulga o gabarito oficial das provas.