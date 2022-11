Enem em BH: estudantes encerram segunda etapa com 'mix' de sentimentos

Pablo Firmino Pereira quer cursar educação física e acredita que a redação e a prova de linguagens lhe darão a nota que precisa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Muitos estudantes não precisaram das cinco horas a que tinham direito, das 13h30 às 18h30, para terminar a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 . As questões deste domingo (20/11) eram referentes às provas de matemática e ciências da natureza, que englobam as matérias de biologia, física e química.

Pablo Firmino Pereira, de 22 anos, em seu segundo Enem, saiu antes do tempo ser encerrado e estava confiante com a possibilidade de, em 2023, estar numa faculdade cursando educação física, seu sonho.

"Gosto da área de saúde, quero mesmo educação física, mas pode ser enfermagem também. A prova foi cansativa, mas consegui ter uma boa gestão do tempo e, assim, dentro do que é o Enem, se tornou tranquila. Por isso, a expectativa é boa".

Para Pablo, a temida prova de matemática não foi um problema: "A matemática estava no nível de sempre, nivel Enem. Não fui surpreendido, mas ela sempre apresenta dificuldades. Por outro lado, há questões que na própria interpretação você já mata o resultado. Por exempo, um enunciado em que o resultado só pode ser ímpar e daí você elimina todas as opções par, sem precisar resolver a questão".

No geral, Pablo acredita que conseguirá alcançar a nota que precisa para seguir em frente: "Apesar do tema da redação ter sido supresa, até pelo momento político que vivemos, desenvolvi bem e acredito que ela, o inglês e a interpretação de texto, gramática vão me salvar".



Leia também: Enem: candidatos acham tema da redação difícil e avaliam provas.





Francisco Padilha da Silva se surpreendeu com a facilidade da prova de biologia, ele quer ser médico ou fisioterapeuta (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Concurso público

Francisco Padilha da Silva, de 22 anos, também está em sua segunda edição de Enem. A meta é cursar medicina ou fisioterapia: "Foi um dia razoável. Achei a prova de biologia mais fácil do que esperava e a temida matemática criou a tensão de sempre. Na verdade, ela é um terror, mas acho que muito pelo que é criado em torno do conteúdo. Acredito que a matemática é ensinada de forma primitiva e cria uma estigma maior do que deveria, fazendo a maioria temê-la".Quanto ao balanço final do seu desempenho, Francisco avalia que 'está mais confiante hoje do que na semana passada'. "No meu primeiro Enem estava saindo do ensino médio, o nervosismo era bem maior. Agora, já estudo, sou tecnólogo e o Enem já não é mais o evento do ano, sabe... Tenho, sim, um objetivo, mas se não der, posso tentar de novo".

Luana Helena Antunes Motta tenta o Enem pela quarta vez porque quer se transferir para a UFMG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Para Luana Helena Antunes Motta, de 22 anos, em seu quarto Enem, a meta é uma só: entrar para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

"Por dois anos fui treineira. Acabei passando e faço direito na Dom Helder, mas quero ir para a UFMG. Na primeira etapa, fui bem na redação, superou minhas expectativas. E me saí bem em linguagem, tendo mais dificuldade em história. Hoje, achei matemática tranquila, uma prova bem objetiva, ainda que com textos grandes, que são cansativos. O meu maior problema, na verdade, foi química. Como perdi a base, já são dois anos longe do tema, não foi fácil. Diferente de quem está saindo do ensino médio, certamente terá outra análise".

Resultado e gabarito

Os gabaritos das provas serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 23, quarta-feira, on-line.





O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

Consciente, Luana acredita que fará uma boa pontuação, no entanto, "não o suficente para o curso que quero, já que direito tem uma nota de corte alta. Mas vou continuar tentando, porque o objetivo é UFMG, porque a meta é passar em um concurso público".