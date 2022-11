Enem 2022: gabarito oficial será divulgado nesta quarta-feira (23/11)

Abstenção retornou aos patamares pré-pandemia (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será divulgado nesta quarta-feira (23/11), às 18h. A divulgação dos resultados, no entanto, será feita em 13 de fevereiro. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira (21/11), pelo ministro da Educação, Victor Godoy, em coletiva de imprensa.A reaplicação da prova pode ser solicitada até sexta-feira (25/11), dependendo das condições elencadas no edital, como problemas logísticos e doenças infectocontagiosas. A reaplicação será nos dias 10 e 11 de janeiro.Os estudantes treineiros só receberão os resultados da prova em abril de 2023, ainda sem data definida.O Inep informa que eliminou 5.126 candidatos por irregularidades, como estudantes que portavam pontos eletrônicos. Foram 4.986 cortes na versão impressa e 140 na digital.As provas foram aplicadas nos dois últimos domingos, 13 e 20 de novembro. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país.No primeiro dia, quando foram aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e a redação, 27,9% dos inscritos faltaram ao exame. Já no segundo dia, a taxa de abstenção foi de 37,9%.Os números mostram uma retomada do patamar pré-pandemia. "As taxas de abstenção desse exame foram dentro da normalidade histórica", afirmou o ministro da Educação, Victor Godoy.