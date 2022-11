Enem: veja a previsão do tempo e como vai funcionar o transporte público

Ampliação beneficia estudantes e usuários do transporte público da capital mineira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para este domingo (20/11), pode ter chuva a qualquer parte do dia em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica encoberto, com temperaturas entre 27°C e 16°C na capital.

Os estudantes que utilizarão o transporte público para ir até o local de prova e na hora da volta para casa terão mais opções de mobilidade.

Metrô

Segundo a Companhia de Trens Urbanos (CBTU), a ampliação da oferta de trens ocorrerá de 11h até às 13h, horário em que os portões dos locais de prova serão fechados. No período, o intervalo entre os trens será de 10 minutos. Nos demais horários, o intervalo será de 20 minutos.

As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações estarão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. A tarifa permanece em R$ 4,50.

Ônibus

A Prefeitura de Belo Horizonte vai reforçar o quadro de horário de 102 linhas de ônibus. Serão disponibilizados mais coletivos nos momentos que antecedem as provas e após o exame, de 18h às 19h30. Os horários podem ser consultados na página da BHTrans na internet.

De acordo com a PBH, agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal vão organizar o tráfego na região dos locais que recebem a prova e nos corredores de acesso. A medida vai garantir a mobilidade dos estudantes.

Nas instituições que recebem um grande número de candidatos, como as universidades e centros universitários, serão realizadas operações especiais de trânsito para priorizar a chegada dos candidatos, impedir fechamento de cruzamentos, auxiliar pedestres nas travessias e orientar motoristas sobre locais permitidos para estacionamento.