UFU remarca vestibular para outubro após problema com queda de energia

O exame havia sido cancelado após queda de energia elétrica no campus Santa Mônica (foto: Divulgação/Dirco/Milton Santos) A nova data da primeira fase do vestibular 2022/2 da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) será 23 de outubro. O exame havia sido cancelado, após problemas na aplicação da prova por causa de queda de energia elétrica no campus Santa Mônica, principal local de realização dos testes da instituição. A segunda fase será em novembro.

As provas da nova primeira fase terão início às 9h e serão nas mesmas cidades: Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Belo Horizonte, além de Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP). Os procedimentos gerais para acesso aos prédios e condutas permitidas e proibidas durante a realização dos exames também foram mantidos.

Aos que desejarem cancelar a participação e solicitar o reembolso da taxa de inscrição, será necessário formalizar o pedido à Diretoria de Processos Seletivos (Dirps). A UFU informou que em breve os candidatos receberão por e-mail as orientações dos procedimentos para eventuais desistências das inscrições.

Segunda Fase

A aplicação da Segunda Fase será no dia 27 de novembro, com abertura dos portões às 8h15. A prova começa às 9h e terá 5h30 de duração, sendo que a partir do meio dia, quem já tiver finalizado, poderá sair das salas.

"O conjunto de fatos ocorridos em consequência da queda de energia e o aparecimento de indícios que apontam para a fragilidade do processo levaram a instituição a reconsiderar sua posição", disse a universidade à época. Inicialmente a UFU informou que quem tivesse sido afetado poderia refazer a prova, mas a posição foi revista no dia 24 de agosto e teve como base, segundo a universidade, questões de insegurança jurídica.

A primeira fase do vestibular 2022/2 da UFU deveria ter sido realizada em em agosto, mas foi cancelada devido a o episódio de falta de energia na região do campus Santa Mônica. Na época, uma escola municipal em que era aplicado o exame também foi afetada pela falata de luz. O fato aconteceu no dia 21 do último mês.