Vestibular da UFU: campus de Uberlândia fica sem energia elétrica

Campus sem energia depois de anoitecer (foto: Reprodução/Redes sociais)

Por falta de energia elétrica no campus Santa Mônica, candidatos que faziam a prova da primeira fase do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) tiveram problemas neste domingo (21/8). Vestibulandos que estavam em uma escola na mesma região também foram afetados e houve reclamações. Nesta segunda (22/8), a instituição informou que será possível refazer a prova.

Houve interrupção do fornecimento da energia elétrica nos bairros Santa Mônica e Segismundo Pereira, Região Leste da cidade, perto das 17h. A previsão de restabelecimento era até 19h. Por conta do contratempo e também pela falta de orientação única da comissão à frente do processo na UFU, as instruções passadas aos vestibulandos foram desencontradas.

“A realidade de cada sala foi uma. Teve um relato de um amigo meu, que estuda no cursinho. Ele estava no mesmo bloco que eu, diferença de algumas salas. À medida que foi escurecendo, as pessoas foram saindo. Passou um tempo que a gente estava fazendo a prova, os fiscais pediram pra gente fechar a prova. Passou um tempo, o fiscal falou que a gente poderia retornar a fazer a prova por nossa conta e risco”, contou a candidata Laura Souza.

Houve ainda a informação de salas iluminadas com lanternas de celular e pessoas que saíram do campus Santa Mônica perto das 21h de domingo. A prova, inicialmente iria até 18h30. Na porta do local, muitos pais e vestibulandos não sabiam o que iria acontecer.

“Não tinha reitor, não tinha coordenador do processo seletivo, ninguém para dar um pronunciamento oficial para os pais. Às 19h40 mais ou menos, a luz voltou. Mas sem notícia nenhuma (sobre a prova)”, disse Juliana Alves, mãe de um candidato.





Na Escola Municipal Professor Domingos Pimentel de Ulhôa, outro ponto local de aplicação da prova afetado pela queda da energia, os vestibulandos tiveram 30 minutos a mais para a resolução das questões. O tempo extra estaria de acordo com a velocidade com que o problema foi resolvido.

UFU SE MANIFESTA



A Universidade Federal de Uberlândia, inicialmente, havia se posicionado apenas garantindo que nenhum vestibulando seria prejudicado. Um procedimento só foi anunciado no início da tarde desta segunda, quando a instituição informou que os candidatos que se sentiram prejudicados pela interrupção no fornecimento de energia elétrica em alguns locais de aplicação de prova em Uberlândia poderão refazer o exame.

A nota oficial diz que a nova prova referente à primeira fase será opcional e restrita aos candidatos que realizaram prova nos locais afetados pela queda de energia, no caso o campus Santa Mônica e a escola municipal.

”Será feita publicação de um Edital Espacial, o mais rapidamente possível. Os candidatos que se enquadram nessa situação deverão se inscrever no Edital Especial, sem ônus”, diz a nota. O texto segue informando que, a partir da nova inscrição, a folha de resposta desse domingo (21/8) será ignorada.

Com isso, o gabarito oficial da prova só será divulgado após o término das inscrições para a nova prova.