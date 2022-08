Obras de contenção de enchentes na Vilarinho devem ser concluídas até 2024

Reservatórios na Vilarinho serão capazes de armazenar 230 milhões de litros de água (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), visitou, na manhã desta segunda-feira (22/8), as obras de contenção de enchentes de contenção de enchentes na Vilarinho, Região Venda Nova. As intervenções, porém, não ficam prontas antes do início do período chuvoso deste ano.Os trabalhos, que iniciaram em março, devem ser concluídos até 2024. No trecho da Avenida Vilarinho e Rua Dr. Álvaro Camargos, será implantado o reservatório Nado 1, com a função de conter as inundações recorrentes na região. Essa é a terceira obra feita para o sistema de macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro.O objetivo é que a estrutura contenha o excesso de águas sobre as vias. "Enquanto está chovendo, esse poço acumula a água, evitando que ela não chegue com violência ou em muita quantidade na avenida. Terminadas as chuvas, as bombas jogam água no rio normal", explica Fuad.Segundo Fuad, essa é uma das maiores obras da América Latina. "Estamos hoje aqui fazendo uma vistoria das obras da região de Venda Nova. Essa obra vai evitar as enchentes, mortes e prejuízos materiais para a população de BH. É um trabalho que utiliza tecnologia de ponta", afirma.Com investimento de R$ 124,6 milhões da Caixa Econômica Federal, o reservatório terá capacidade de armazenar 115 milhões de litros de água. Juntamente com o reservatório Vilarinho 2, o trecho será capaz de conter 230 milhões de litros. O prazo de execução dos trabalhos é de 3 anos.