Mistério: opala cai em rio, e motorista não é encontrado

Carro ficou submerso após cair de uma altura de 5 metros (foto: Corpo de Bombeiros de Patrocínio / Divulgação) Um carro foi encontrado submerso dentro de um rio depois de cair de uma altura de 5 metros, em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, na manhã desse domingo (21/8). O veículo foi retirado de dentro da água, mas o motorista ou possíveis vítimas não foram localizadas.

A suspeita é de que, após perder o controle, o veículo capotou e caiu dentro da água.

Buscas por vítimas

No local, havia marcas de sangue na parte superior do veículo e no barranco que dava acesso à estrada. De imediato, foram realizadas buscas pelas vítimas e constatado que, dentro e envolta do carro, não havia ninguém.

Posteriormente, foram realizadas varreduras nas laterais do rio e mergulhos livres, mas nada foi encontrado.

Bombeiros realizaram buscas no local na tentativa de localizar possíveis vítimas (foto: Corpo de Bombeiros de Patrocínio / Divulgação)

O Corpo de Bombeiros ainda informou que foram realizados contatos com hospitais da região e a informação foi de que nenhuma vítima com características do acidente havia dado entrada. Também não houve nenhuma ligação ou solicitação de pessoa perdida ou acidentada.

Hipótese

Segundo uma moradora da região, o acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã e havia um segundo veículo, que seguia atrás do Opala. Ela teria visto algumas pessoas em cima da ponte onde, possivelmente, o motorista teria saído do carro e foi socorrido por terceiros.

Ninguém nas proximidades conhecia o veículo ou o condutor. O automóvel, com placas de Juatuba-MG, foi retirado da água por um morador local que possui um guincho, e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.