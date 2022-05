Triângulo Mineiro: UFU retoma aulas presenciais depois de mais de dois anos

Aulas voltam nos sete campi da Universidade Federal de Uberlândia (foto: Divulgação/Milton Santos/UFU)

As aulas presenciais voltaram nesta segunda-feira (2/5) na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) depois de mais de dois anos de atividades híbridas. Cerca de 40 mil pessoas, entre alunos e servidores, retornaram às salas nos sete campi da instituição na cidade sede, em Ituiutaba, em Monte Carmelo e em Patos de Minas. Máscaras e comprovação de vacina contra a COVID-19 são obrigatórios nesse retorno.



Segundo a Pro-Reitoria de Graduação, mais de 30 mil estudantes regressam às atividades 100% presenciais na graduação, pós-graduação, escola técnica de saúde e na escola de educação básica. São quase 10 mil servidores que também retomam as atividades que haviam sido suspensas em sua maioria em março de 2020 por causa da pandemia de COVID-19.



Por conta disso, o calendário da universidade volta com o segundo semestre de 2021 nesta segunda-feira e as atividades vão até agosto. Ainda será definido como acontecerá a atualização do ano letivo para os universitários.



Conforme definido pelo Conselho Universitário em março de 2022, só poderão participar das aulas quem tiver se vacinado contra o coronavírus. “A cobrança da comprovação da vacina é feita no ato da matrícula para os estudantes. Para os servidores, temos uma sistema interno que também vai exigir que eles tenham se vacinado”, disse a pró-reitora de Graduação, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro. Máscaras e distanciamento também são exigências nos campi.



O Ministério Público Federal chegou a ingressar com uma ação na Justiça Federal para contestar a obrigatoriedade da vacina para retorno à UFU. Em primeira instância, o pedido da Procuradoria da República foi aceito. Contudo, em Brasília, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) teve entendimento de que a instituição de ensino do Triângulo Mineiro pode cobrar a imunização contra o coronavírus.



“Para permitir o retorno às atividades presenciais, não somente os conselhos superiores da universidade têm trabalhado nos últimos meses, mas também nossa comissão de monitoramento da COVID-19 na UFU e também toda a gestão superior se preparando para receber os alunos”, disse o reitor Valder Steffen Júnior.