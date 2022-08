UFU muda decisão e cancela 1ª fase do vestibular devido à queda de energia

Vestibulandos ainda no domingo no campus Santa Mônica sem energia elétrica (foto: Reprodução/Redes sociais) A primeira fase do vestibular 2022-2 da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) está cancelado. O fato revê o posicionamento da instituição depois do episódio de queda de energia elétrica no campus Santa Mônica e em uma escola onde provas eram aplicadas no último domingo (21/8). Após o caso, a UFU havia informado que os vestibulandos afetados poderiam, por escolha, refazer a prova. Agora todos terão que voltar ao teste se quiserem continuar com o vestibular.





A decisão foi comunicada na noite de quarta-feira (24/8) e teve como base, segundo a universidade, a questão de insegurança jurídica. O comunicado diz que a UFU avaliou os acontecimentos do fim de semana e “o conjunto de fatos ocorridos em consequência da queda de energia e o aparecimento de indícios que apontam para a fragilidade do processo levaram a instituição a reconsiderar sua posição”.





A insegurança jurídica, ainda de acordo com a nota oficial, “poderia comprometer todo o certame, com prejuízo à vida acadêmica dos candidatos aprovados”. A UFU irá publicar novo edital com os detalhes da nova prova.





Na decisão anterior, comunicada na segunda-feira (22/8), concorrentes prejudicados com a falta de energia no campus Santa Mônica e na escola municipal Professor Domingos Pimentel de Ulhôa poderiam escolher refazer a primeira fase do vestibular. Também haveria um novo edital para as novas inscrições, o que, uma vez realizadas, invalidariam as folhas de resposta entregue por esses candidatos.





Falta de energia









Por conta do contratempo e pela falta de orientação única da comissão à frente do processo na UFU, as instruções passadas aos vestibulandos foram desencontradas. Cada sala passou a tomar decisões próprias.





Houve quem tivesse que parar a prova, assim como houve quem continuasse. Salas foram iluminadas com lanternas de celular e pessoas que saíram do campus Santa Mônica perto das 21h. A prova, inicialmente iria até às 18h30. Na porta do local, muitos pais e vestibulandos não sabiam o que iria acontecer.