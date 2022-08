Família procura por cadela poodle furtada no Bairro Santa Lúcia

Luna ainda é filhote, estava bem cuidada, com coleira de identificação, anticarrapatos e de leishmaniose (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Uma família de Belo Horizonte pede ajuda para localizar a cachorrinha Luna, uma filhote da raça poodle, que foi furtada na Praça das Constelações, no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul da capital, na manhã de segunda-feira (22/8).De acordo com informações de um dos tutores do animal Paulo Sampaio, de 31 anos, em um momento de distração da mãe dele, um motoqueiro em uma XTZ Lander, 250 de cor preta, parou, enrolou Luna em uma blusa e a colocou no maleiro.Sampaio também explicou os familiares estão desesperados , porque a pet é “da família”. “Todos os nossos cachorros não tem costume de não usar coleira, foram criados dessa forma e nunca tivemos problema. Ela (Luna) também estava sem coleira, e quase todo dia minha mãe sai com ela para esse passeio”.

A moto é uma XTZ Lander, 250 da cor preta. (foto: Câmeras de Segurança/Reprodução)

Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia auxilia nas investigações. A região próxima à Praça das Constelações é rodeada por comércios, que forneceram imagens de câmeras de segurança para a família. A Polícia Militar também cedeu imagens das câmeras do olho vivo.

De acorodo com os registros, antes do furto, o suspeito passou pela rua Pleiades, partindo do Shopping São Bento ao lado do Pizzarella. Depois, passou pela rua Hidria e chegou até a praça.

Quem tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Luna, pode entrar em contato com Paulo Sampaio, pelo telefone (31) 99990-2710.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais