Casa Una / Ânima Lab: hub de inovação multidisciplinar é inaugurado em BH

Escada do casarão no bairro Funcionários que abriga a Casa Una / Ânima Lab (foto: Divulgação/Una)

A Casa Una | Ânima Lab foi inaugurada pela Una na última quinta-feira (18/8). O espaço foi criado com a proposta de ser um espaço multidisciplinar focado nas transformações do mercado de trabalho e na capacitação para a solução em diversos eixos sociais.

Além de ser um campo de trabalho para os professores e extensão da sala de aula do Centro Universitário Una, o trabalho daCasa Una | Ânima Labserá pensar na solução de problemas a partir de uma posição holística e a favor da transformação humana. Alguns parceiros são a Fiemg, CDL e Sebrae.

“Criamos um Hub de Inovação que faça sentido para alunos e professores. É um espaço de integração que oferece aprendizado de um modo prático e a oportunidade de desenvolvimento e soluções. Dentro do eixo impacto social teremos um projeto de combate à violência doméstica, por exemplo, e outros serão executados”, afirma a diretora da Cidade Universitária Una, Carolina Sarmento.

A Casa Una | Ânima Lab oferecerá soluções em seis eixos: impacto social, inovação aberta, saúde e bem-estar, mundo do trabalho, produção de conteúdo e desenvolvimento de habilidades tech.

O espaço será em sediado em um casarão tombado na rua Aimorés, no Bairro Funcionários. Além do valor histórico e cultural, o imóvel foi residência de Antônio Pena Júnior, advogado, professor, político, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). O casarão também é um símbolo para a instituição, pois foi o primeiro campus da Ânima Educação em Belo Horizonte.

Segundo Sarmento, mudanças significativas são enfrentadas no mercado de trabalho hoje. Diante da condição constante de atualizações e demandas por novas e complexas competências, a Casa Una deseja transformar a realidade de criação e inovação a partir de um espaço acadêmico inclusivo, aberto e multiplicador.

“A Casa Una | Ânima Lab simboliza a aproximação dos estudantes e professores com o mercado de trabalho por meio de desenvolvimento de soluções para problemas reais, com discussões sobre temas atuais e com a importância de pilares como saúde, bem-estar, autoconhecimento – um dos grandes diferenciais que compõem o nosso currículo centrado por competências, fazendo com que os alunos encerrem a jornada da graduação preparados e conscientes do seu papel e contribuição no mercado de trabalho”, diz a diretora.

Alguns dos parceiros confirmados na Casa Una | Ânima Lab, como Fiemg, CDL e Sebrae. “Vamos ampliar a aproximação entre Una e o mercado de trabalho ao ter empresas e instituições importantes dentro da Casa Una | Ânima Lab e proporcionar que nossos alunos estejam presentes nas empresas e entidades parceiras”, finaliza.

Verticais da Ânima como Gama, MedRoom e Ânima Ventures também estarão presentes no projeto.