BH: escolas públicas do Barreiro recebem oficinas de tecnologia

Durante agosto escolas da rede municipal, na região do Barreiro, Oeste de Belo Horizonte, recebem oficinas que alinham arte, ciência e tecnologia com o cotidiano das crianças. O projeto chamado de “Mostra Lab”, é oferecido gratuitamente pelo Viaduto das Artes, e leva o conceito de cultura maker e gambiologia (gambiarra) como um método de exercitar a criatividade por meio do “faça você mesmo”.



O projeto atende a cerca de 3 mil crianças de até 12 anos, ensinando a elas conhecimentos de matemática, física, química e biologia, que foram usados para criar, por exemplo, carrinhos de papelão movidos a pilha, lanternas de bolso, dentre outros objetos. A ideia principal é que os estudantes sejam os protagonistas da sua experiência, transformando elementos que encontram dentro de suas próprias casas em brinquedos e outros objetos do seu interesse.



Cerca de 3 mil crianças de até 12 anos, participaram de oficinas, aulas e palestras (foto: Daniel Moreira/Viaduto das Artes)



As crianças, ao trabalhar com elementos do seu cotidiano, são estimuladas dentro da cultura do "faça você mesmo" e da gambiologia, para que, com objetos, como tampinhas de garrafa, façam a roda de um carrinho, por exemplo.



“A gente trabalha a criatividade delas em um processo de construção, no início de entendimento dessa cultura. Isso alinhado a aulas de elétrica, criação e até um pouquinho, bem o ínicio, de robótica”, explica o idealizador da Mostra Lab, Daniel Moreira.

Educação e Futuro

Projeto levou o conceito de cultura maker e gambiologia (gambiarra) como um método de exercitar a criatividade (foto: Daniel Moreira/Viaduto das Artes)

Por trabalhar com assuntos que, muitas vezes, são complexos para a pouca idade das crianças, as oficinas contam com profissionais que acompanham de perto e por meio de aulas e palestras, ensinam desde conceitos mais básicos de sistemas elétricos, até etapas mais avançadas da criação de motores a pilha.



A Mostra Lab procura apresentar para as crianças da rede pública, possibilidades de atuação profissional no futuro, colocando elas em contato com conhecimentos diferentes, que vão além do aprendizado em sala de aula. As oficinas, também promoveram momentos de interação em grupo, que foram úteis na absorção do aprendizado. Ao final das aulas práticas, uma exposição é realizada com o que foi produzido pelas crianças.



“Foi um momento importante pois as crianças puderam emergir em vários tipos de oficinas diferentes, começando por objetos espaciais, onde eles trabalharam com um ambiente interativo que continha projeções de constelações. E, também, puderam conhecer um pouco sobre robótica, tecnologia e utilização da Impressora 3D”, detalhou Cassiane Gonçalves, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Vinicius de Moraes, que ainda disse que o momento desperta nos alunos a curiosidade e criatividade.



Arthur Fernandes, de 12 anos, aluno da Vinicius de Moraes, conta que toda experiência da Mostra Lab foi divertida e criativa, pois foi possível aprender muita coisa sobre tecnologia e a confecção de objetos úteis para seu dia a dia. Durante a passagem das oficinas pela sua escola, Arthur criou uma lanterna utilizando Led e reforçou que, se conseguir, um dia espera estudar mais sobre tecnologia.



Atraso de dois anos

A Mostra Lab surgiu em 2020, quando o projeto foi aprovado no fundo de Infância e Adolescência e conseguiu captar recursos com a Vallourec e a Vale. Porém, devido a pandemia de COVID-19, o cronograma teve que ser remanejado para quando as aulas presenciais voltassem.



Daniel Moreira ainda conta que alguns materiais, como as impressoras 3D, pequenos motores elétricos e outras peças eletrônicas, que viriam da China, tiveram a entrega atrasada.



Com o projeto sendo tocado agora em 2022, a Mostra Lab irá lançar um material didático que aborda todo o processo de produção das atividades nas escolas. Até o momento, já participaram dos projetos, estudantes das Escolas Municipais Ana Alves Teixeira, Dinorah Magalhães Fabri, Vila Pinho, Antônio Aleixo, Vinícius de Moraes, Itamar Franco, Pedro Aleixo e está sendo finalizado na Escola Municipal Antônio Sales Barbosa, ainda no mês de agosto.



A expansão do projeto para outras regiões de Belo Horizonte está nos planos da Mostra Lab e do Viaduto das Artes.



*Estagiário sob supervisão