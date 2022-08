UFMG oferece cursos gratuitos de qualificação de profissionais da indústria

AM

o todo, são ofertadas 200 vagas, distribuídas nos cursos de desenhista/cadista para construção civil, eletricista instalador predial de baixa tensão, mestre de obras e tecnologia da soldagem (foto: Cipmoi/Divulgação) O Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial (Cipmoi), da Escola de Engenharia da UFMG, está com inscrições abertas até esta sexta-feira (17/8). Ao todo, são ofertadas 200 vagas, distribuídas nos cursos gratuitos de desenhista/cadista para construção civil, eletricista instalador predial de baixa tensão, mestre de obras e tecnologia da soldagem.





O objetivo do curso, que atua desde 1957 na área de qualificação de profissionais da indústria, é oferecer a bagagem teórica necessária para que essas pessoas possam alcançar cargos de liderança nas empresas. Por isso, as aulas são indicadas para pedreiros, soladores e eletricistas, ainda que profissionais de outros campos de atuação possam fazer também.





Como se inscrever

Após dois anos funcionando no formato remoto, por causa da pandemia de COVID-19, o curso voltará a ser presencial. Os interessados devem comparecer à Escola de Engenharia da UFMG, no Campus Pampulha, sala 2031, bloco 3, das 19h às 21h, para se inscrever no processo seletivo.





Além disso, participantes devem ter mais de 18 anos e ter completado o ensino fundamental II para o curso de desenhista, ou ensino fundamental I completo para os demais cursos. ( confira o edita l)





O processo seletivo será feito em quatro etapas, sendo, além da inscrição, prova escrita, entrevista e matrícula. As aulas estão previstas para começar em setembro e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h15. Os alunos, durante o Cipmoi , também terão acesso aos laboratórios da Escola de Engenharia, onde são feitas aulas práticas e demostrações.





Na parte técnica, serão abordados assuntos relacionados à leitura, interpretação de projetos, normas técnicas, procedimentos de execução, legislação, aspectos de orçamento e gestão. Assim como aulas complementares de matemática básica, informática e comunicação.