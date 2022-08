Cefet-MG oferece cursos gratuitos de programação, robótica e jogos

Cursos serão online e, por isso, alunos precisam ter computador e acesso à internet banda larga (foto: Cefet-MG/Divulgação) O programa de extensão “Enxurrada de Bits” do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas (Cefet-MG) está com inscrições abertas até o dia 26 de agosto. Com cursos gratuitos online de programação web, robótica, informática básica e desenvolvimento de jogos em Python com Pygames, são oferecidas 250 vagas para alunos de escolas públicas de todo o Brasil.





O programa tem o objetivo de promover e estimular o interesse em programação e robótica nos adolescentes entre 12 e 17 anos. Para participar, os interessados devem ter computador e acesso à internet com conexão acima de 10 Mbps ( confira o edita l).









As ementas das vagas estão disponíveis no site do programa de extensão . Caso tenha excesso de candidatos por curso, o critério de seleção dos alunos será feita por sorteio. Todas as informações sobre a matrícula e as aulas serão enviadas via e-mail.