430

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, afirmou que o governo federal tem um déficit histórico com o estado nos grandes projetos de infraestrutura. Para ele, a dívida não é somente do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas é um problema de investimento que se arrasta por décadas.





Leia mais 08:00 - 01/10/2023 Flávio Roscoe afirma: 'Lítio é a redenção do Vale do Jequitinhonha'

19:50 - 30/09/2023 'Estabilidade no serviço público não faz sentido', diz Flávio Roscoe

10:49 - 30/09/2023 Primeiro concurso unificado terá 6.590 vagas; confira o que se sabe TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, que foi ao ar nesse sábado (30/9). “A gente está no aguardo da solução da BR-381, do Anel Rodoviário de Belo Horizonte e, aparentemente, esses temas estão na pauta. A gente tem dialogado e há uma perspectiva, mas eu diria que o maior gargalo do Governo Federal com Minas Gerais, na minha leitura, são os grandes projetos de infraestrutura”, disse Roscoe. As declarações foram dadas ao programa “EM Minas”, da, que foi ao ar nesse sábado (30/9). “A gente está no aguardo da solução da BR-381, do Anel Rodoviário de Belo Horizonte e, aparentemente, esses temas estão na pauta. A gente tem dialogado e há uma perspectiva, mas eu diria que o maior gargalo do Governo Federal com Minas Gerais, na minha leitura, são os grandes projetos de infraestrutura”, disse Roscoe.





Para o empresário do setor têxtil, a infraestrutura do estado é fundamental para a economia do país, já que o estado interliga todas as regiões. Ele afirma que, hoje, a grande expectativa do setor produtivo são os grandes projetos de infraestrutura.





“Claro, eu acho que parte dessas obras de infraestrutura serão anunciadas no PAC. A discussão é que o déficit de Minas Gerais de investimentos do governo federal é muito grande, então eu espero que haja investimentos significativos em Minas. Vamos aguardar o anúncio do PAC e verificar qual o volume de recurso destinado ao estado”, emendou.





Apesar da cobrança, o presidente da Fiemg reforça que o governo Lula tem levantado bandeiras “adequadas” para a economia, mas lembra que os estímulos às vezes demoram para ser sentidos. Ele reforçou a compreensão de que a taxa de juros alta, atualmente em 12,75%, precisa ser reduzida.





Presidente da Fiemg ainda elogiou bandeiras econômicas do governo Lula, como a redução da taxa básica de juros Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press





“O Banco Central (BC) já começou a reduzir, na nossa avaliação até um pouco tardiamente, mas o BC fez lá suas análises e ponderações. Com a redução da taxa de juros a gente entende que vai haver uma aceleração da atividade econômica, que começa já a sentir os resultados de um ciclo muito longo de taxas de juros mais altas”, disse.





Roscoe ainda ressaltou uma preocupação com o déficit público e disse que o setor produtivo está preocupado com o arcabouço fiscal, que substitui o antigo teto de gastos. “O desejado é que haja uma redução do déficit público para que a gente possa ter um equilíbrio de longo prazo na economia”, completa.









O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos pela televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.





Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.