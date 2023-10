TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, que foi ao ar nesse sábado (30/9). O projeto, denominado “Vale do Lítio Brasil", atrai empresas para a região e já exporta os primeiros lotes do mineral, utilizado em baterias, ligas metálicas, dispositivos médicos e é considerado fundamental para a chamada “transição energética”. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, elogiou a iniciativa do Governo do Estado em incentivar a exploração de Lítio no Vale do Jequitinhonha, em entrevista ao “EM Minas”, da, que foi ao ar nesse sábado (30/9). O projeto, denominado “Vale do Lítio Brasil", atrai empresas para a região e já exporta os primeiros lotes do mineral, utilizado em baterias, ligas metálicas, dispositivos médicos e é considerado fundamental para a chamada “transição energética”.









No dia 27 de julho, 15 mil toneladas de Lítio, extraídas pela empresa Sigma Lithium no vale, foram exportados para a empresa chinesa Yahuan. O momento contou com uma solenidade que foi acompanhada pelo governador Romeu Zema (Novo) e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Para Roscoe, o mineral é “portador de futuro”. “As empresas que estão indo para o Vale são empresas com consciência ambiental, social, que tem um produto de primeiríssima qualidade e acreditamos que vai levar muita prosperidade, muita felicidade para o povo sofrido do Vale do Jequitinhonha”, ressaltou.





O empresário do setor têxtil ainda elogiou o governo Zema pelas medidas “pró-empreendedor”, “muito em função do seu trabalho de simplificação e desburocratização”. “Tanto é que o governo está batendo todos os recordes de atração de investimentos. Minas Gerais vai bater quase R$ 400 bilhões em atração de investimento durante o ciclo Zema, que é uma marca histórica sequer pensada”, frisou.











