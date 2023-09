430

Mais uma empresa de viagens realiza demissões em massa Pexels/Reprodução

A empresa Maxmilhas, parceira da 123Milhas, demitiu nesta semana 82 funcionários, uma redução de 18% do seu quadro de funcionários. O fato acontece pouco mais de uma semana depois que funcionários da 123Milhas, na segunda-feira (28/8), relataram demissões em massa na empresa.

No começo do ano, as empresas de viagens Maxmilhas e 123Milhas anunciaram uma fusão. A Maxmilhas, por meio de nota, explica as demissões. “Diante dos últimos acontecimentos no mercado, a Maxmilhas teve que interromper alguns projetos de médio e longo prazos e, portanto, realizou a redução de 18% do seu quadro de funcionários nesta segunda-feira”.

“Estamos apoiando esses 82 funcionários desligados, oferecendo ajuda para recolocação e novas oportunidades no mercado de trabalho”, termina.

A empresa foi perguntada se as demissões irão afetar clientes que tem viagens programadas, mas até o momento não houve retorno.

Relatos

Em redes sociais, funcionários da Maxmilhas compartilham o descontentamento com a empresa de viagens. “Meu primeiro desligamento veio, e por razões maiores e mais doloridas do que eu poderia imaginar”, diz Giovanna Felício, que trabalhou na empresa por 4 anos.

Opinião parecida com a de Natália Julieta. “A demissão em massa chegou até mim. Fui atingida por uma redução de funcionários na Maxmilhas, mas é isso, vamos para frente, abraçando com dedicação cada novo desafio que surja”, comenta.

Bruno Borges chega a criticar a 123Milhas. “Depois de incríveis dois anos de muito aprendizado, amizades, lutas, conquistas e evolução, hoje me despeço da Maxmilhas com um aperto no coração. Infelizmente, uma empresa que batalhou e superou tanta coisa, agora sofre e paga pelo erro de outra”, fala.

Maycon Correia lamenta."Faltando 03 dias para completar 1 mês na Maxmilhas, infelizmente fatores externos impactaram a empresa e medidas drásticas precisaram ser tomadas. Recomeçando, acredito ser a melhor palavra pra descrever meu sentimento nesse momento".