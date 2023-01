MaxMilhas e 123 milhas anunciam fusão

Em nota ao Estado de Minas, a MaxMilhas disse que as companhias 'estão formalizando a combinação de seus negócios' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) As empresas mineiras MaxMilhas e 123 milhas – gigantes do turismo nacional – estão com um processo de fusão em curso, que deverá ser finalizado em 2023. Atuantes no mercado de agências de viagens on-line, a conclusão do processo fará com que a nova formação ultrapasse a Decolar, tornando-se, portanto, a maior OTA (On-line Travel Agency) do país.

Apesar da fusão para fortalecer a força de ambas no mercado de milhagens, as operações permanecerão independentes, sendo que ambas as marcas ‘123 Milhas’ e ‘MaxMilhas’ serão mantidas “em virtude de suas fortes reputações”.

Desde o fim do ano passado, as empresas vêm trabalhando nas negociações da fusão, que pode gerar um Gross Merchandise Value (GMV) – ou volume bruto de mercadoria – de R$ 6 bilhões, segundo apurado pelo site NeoFeed.

Leia nota na íntegra

"Com objetivo de expandir as operações e fortalecer a atuação em todo o mercado nacional, as empresas 123 Milhas e MaxMilhas estão formalizando a combinação de seus negócios. Assim, o novo grupo será um dos principais do turismo brasileiro, com atuação destacada e de liderança em praticamente todo o país.

As operações permanecerão independentes, sendo que ambas as marcas “123 Milhas” e “MaxMilhas” serão mantidas, em virtude de suas fortes reputações, qualidade e confiabilidade. Portanto, 2023 se inicia com mais possibilidades e destinos acessíveis a preços justos, para que ainda mais pessoas realizem o sonho de viajar."