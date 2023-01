Presidente da Americanas deixa cargo uma semana depois de empossado

O mercado financeiro recebeu em choque a informação e espera por estragos nas ações da companhia (foto: Divulgação)

Poucas vezes o mundo corporativo brasileiro viu o presidente de uma grande empresa deixar o cobiçado cargo apenas alguns dias depois de assumi-lo. No final da tarde de hoje, Sergio Rial, o executivo com um histórico de ótimos serviços prestados na indústria financeira, anunciou que deixará o comando da rede Americanas.

Ele havia sido empossado em 2 de janeiro – isso mesmo, uma semana antes. Rial deixará o posto depois da descoberta de “inconsistências” nos números da companhia. É um eufemismo para algo realmente incômodo. O balanço da empresa, afinal, ignorou R 20 bilhões em lançamentos contábeis. Para ficar mais claro: as dívidas com fornecedores parecem ter sido subestimadas no documento.

Além do presidente, o diretor de Relações com Investidores, André Covre, também anunciou a sua saída, o que dá a dimensão da gravidade do episódio. O mercado financeiro recebeu em choque a informação e espera por estragos nas ações da companhia.

