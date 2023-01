Por que a Eletrobras não será reestatizada?

“ Para o país crescer, é preciso retomar investimentos, investimento público direto, mas também dar celeridade a projetos de concessão, licenciamentos e outorgas que possam ser tocados pela iniciativa privada”





Rui Costa, ministro da Casa Civil



RAPIDINHAS



n Os carros elétricos avançam em marcha lenta. Um relatório do banco americano Citibank constatou que os elétricos e híbridos responderam por 14,6% do mercado automotivo global em 2022. Em 2023, a fatia chegará a 20%. Esperava-se que os elétricos representassem mais da metade das vendas até 2025. A marca dificilmente será alcançada.

n A importação de máquinas e equipamentos está em alta no Brasil. De janeiro a outubro de 2022, os negócios totalizaram US$ 20,4 bilhões, o que equivale a um crescimento de 13% sobre idêntico período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais (Abimei).

n O Mercado Livre divulgou seu tradicional relatório sobre os produtos mais vendidos pela plataforma no Brasil. No ano passado, a campeã de encomendas foi a “creatina”, suplemento usado por praticantes de musculação. Depois vieram refletores de LED e leite condensado. Ou seja, os brasileiros se preocupam com a boa forma, mas não dispensam doces.

n Os preços dos aluguéis residenciais estão em queda. Em dezembro, eles recuaram 1,19%, sendo que em novembro já haviam caído 0,36%. No acumulado de 2022, contudo, os valores subiram 8,25%. Os novos dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Enquanto o mercado de automóveis segue com o freio de mão puxado, a produção de ônibus no Brasil teve um 2022 para comemorar. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o setor produziu 31,7 mil unidades no ano passado, o que representou um avanço robusto de 67,7% sobre 2021. Além do aumento do consumo interno motivado pelo boom das viagens rodoviárias, as exportações também contribuíram para o resultado, com alta anual de 23,1%.