Bolsas americanas desabam, mas Ibovespa fecha 2022 em alta

Sede da Ibovespa, em São Paulo (foto: Nelson Almeida/AFP)

As bolsas americanas tiveram um 2022 para esquecer. A Nasdaq, especializada em empresas de tecnologia, recuou 33,1%. Por sua vez, o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas listadas no mercado americano, encolheu 19,4%. Até o Dow Jones, o índice mais tradicional dos Estados Unidos e que costuma resistir a solavancos, caiu 8,8%.



Todas elas tiveram o pior resultado desde 2008, quando a crise do subprime provocou uma quebradeira generalizada no país. Desta vez, as empresas de tecnologia foram as mais afetadas pela inflação persistente, tensões geopolíticas e indicadores econômicos fracos.



Para ter ideia, as ações da Tesla, a montadora de Elon Musk, e da Meta, dona do Facebook, desabaram cerca de 70% em 2022.



Enquanto isso, o Ibovespa (foto), o principal índice da bolsa brasileira, resistiu bravamente ao ano desafiador. Em real, o indicador subiu 4,68%, mas em dólar a disparada chegou a 13,7%. Em 2023, os especialistas projetam tempos melhores para as bolsas globais. As bolsas americanas tiveram um 2022 para esquecer. A Nasdaq, especializada em empresas de tecnologia, recuou 33,1%. Por sua vez, o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas listadas no mercado americano, encolheu 19,4%. Até o Dow Jones, o índice mais tradicional dos Estados Unidos e que costuma resistir a solavancos, caiu 8,8%.Todas elas tiveram o pior resultado desde 2008, quando a crise do subprime provocou uma quebradeira generalizada no país. Desta vez, as empresas de tecnologia foram as mais afetadas pela inflação persistente, tensões geopolíticas e indicadores econômicos fracos.Para ter ideia, as ações da Tesla, a montadora de Elon Musk, e da Meta, dona do Facebook, desabaram cerca de 70% em 2022.Enquanto isso, o Ibovespa (foto), o principal índice da bolsa brasileira, resistiu bravamente ao ano desafiador. Em real, o indicador subiu 4,68%, mas em dólar a disparada chegou a 13,7%. Em 2023, os especialistas projetam tempos melhores para as bolsas globais.

Brasil volta ao radar dos investidores estrangeiros

Com a conjuntura global adversa, o Brasil voltou a atrair a atenção dos estrangeiros. A participação dos investimentos internacionais na B3, a Bolsa de São Paulo, foi de aproximadamente 60% no ano passado. Um ano atrás, o índice era de 53,6%.



Entre 1º de janeiro e 14 de dezembro de 2022, o saldo da entrada de investidores do exterior na B3 foi de R$ 111 bilhões – quase o triplo dos R$ 41,5 bilhões de 2021. A tendência é que o movimento continue, já que a Bolsa brasileira segue barata.





Em 2022, hackers roubaram US$ 3 bilhões em criptomoedas

As criptomoedas produziram enormes prejuízos em 2022. Além da falência de corretoras e da queda recorde da cotação dos ativos, elas nunca estiveram tão expostas às ações dos criminosos digitais.



De acordo com a consultoria americana Chainalysis, os hackers roubaram US$ 3 bilhões de moedas virtuais no ano passado – foi o maior volume da história e quase o dobro do valor surrupiado em 2021. Qual será o futuro de bitcoins e afins? Para especialistas, a crise deverá se estender ainda por um bom tempo.





Shoppings faturaram bem com o Natal (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 21/12/21)



Shoppings faturam alto com vendas de Natal

O resultado das vendas de Natal nos shoppings trouxe boas surpresas. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o comércio nesses estabelecimentos movimentou R$ 5,6 bilhões na semana de 19 a 25 de dezembro, o que significou crescimento de 5,9% em relação a um ano atrás.



Detalhe: o setor havia projetado um avanço de apenas 4%. Por sua vez, o ticket médio subiu 8,5%, chegando a R$ 205; acima dos R$ 189 de 2021. A expansão do emprego foi fundamental para o desempenho.









Rapidinhas





O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) calculou o impacto da volta da cobrança de PIS/Cofins sobre os combustíveis. Segundo o economista André Braz, a reoneração significará 0,6 ponto percentual no IPCA de janeiro. Além disso, terá impacto de 10 pontos percentuais na gasolina, 7,5 no etanol e 4,5 no diesel.





Com os juros altos, os investidores aumentaram a aposta na renda fixa. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), os fundos de renda fixa tiveram captação líquida de R$ 74,5 bilhões de janeiro a novembro de 2022. Por sua vez, os fundos de ações contabilizaram resgate de R$ 66,1 bilhões





A Amazon ampliará em 2023 as transmissões esportivas ao vivo em seu canal de streaming, segundo o site americano “The Information”, especializado em tecnologia. A empresa de Jeff Bezos é dona dos direitos exclusivos de jogos da NFL (a liga do futebol americano) e da Premier League (campeonato inglês de futebol).





O apetite chinês por produtos agrícolas brasileiros não para de crescer. Embora tenha começado a comprar milho do Brasil apenas no final de novembro, a China já responde por 25% do cereal exportado pelo país. Nos últimos 30 dias, o volume totalizou 1,2 milhão de toneladas, segundo as tradings.









Mercado de pets cresceu 14% em 2022, em relação ao faturamento de 2021 (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)



R$ 60 bilhões

é quanto o mercado pet faturou em 2022, o que representou um avanço de 14% sobre 2021. Os dados são do Instituto Pet Brasil









“Ativista não é o homem que diz que o rio está sujo. Ativista é o homem que limpa o rio”

Ross Perot (1930 -2019), político e empresário americano