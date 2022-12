Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, é um desenvolvimentista convicto. Já Simone Tebet, escolhida para chefiar a pasta do Planejamento, se declara liberal (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Com visões antagônicas, Haddad e Tebet comandarão pastas mais importantes da economia

Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, é um desenvolvimentista convicto. Ou seja, ele defende a ideia que o Estado seja o principal indutor do crescimento. Simone Tebet, escolhida por Lula para chefiar a pasta do Planejamento, se declara liberal. Portanto, ela acha rejeita o intervencionismo estatal e prega que a iniciativa privada seja a maior impulsionadora dos avanços do país. As duas visões antagônicas ocuparão os cargos mais importantes na área econômica e terão de conviver de alguma maneira a partir de 2023. Dará certo? Impossível responder com certeza, mas a verdade é que Lula pode ter arranjado tremenda dor-de-cabeça diante da possibilidade – nada pequena, ressalte–se – de haver atritos entre Haddad e Tebet. Como se sabe, o novo presidente não é novato na política e certamente calculou os riscos inerentes a suas escolhas. Ainda assim, não faz sentido colocar pessoas tão díspares na condução da economia.

Plataforma de ensino do iFood capacita 65 mil entregadores

O iFood acelera investimentos em educação. Em 2022, 65 mil entregadores ativos na empresa participaram dos cursos oferecidos por sua plataforma de ensino Decola. Entre os temas abordados estão gestão financeira, empreendedorismo e legislação de trânsito. Além disso, os entregadores têm acesso a bolsas de estudo para formação no ensino médio, capacitação em tecnologia e aprendizado da língua inglesa. “Em 2023, a meta é diversificar as opções”, diz Luanna Luna, head de educação no iFood.

Tesla paralisa produção na China

A Tesla suspendeu a produção de sua planta de automóveis em Xangai, na China, até pelo menos 2 de janeiro. A empresa de Elon Musk não explicou a medida oficialmente, mas analistas do setor afirmam que o motivo é a queda da demanda global por seus veículos. Com capacidade para produzir cerca de 85 mil carros por mês, a unidade de Xangai é a maior da companhia fora dos Estados Unidos. Ela atende principalmente o mercado chinês, mas também exporta para a Europa e outros países asiáticos.

BNDES assina contratos com Intelbras e Embraer

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acelerou a liberação de recursos no final de ano. Depois de aprovar um financiamento de R$ 490 milhões à Eve, divisão de carros voadores da Embraer, a instituição emprestou agora R$ 500 milhões para a desenvolvedora de tecnologias Intelbras. Os recursos serão investidos na construção da fábrica de Tubarão (SC), ampliação das unidades de Manaus (AM) e Santa Rita do Sapucaí (MG) e reformas no prédio da matriz, em São José (SC).

Rapidinhas

A moagem de cana-de-açúcar está em alta no Brasil. No acumulado da atual safra, foram processadas aproximadamente 539 milhões de toneladas, 3,1% a mais (o equivalente a 16 milhões de toneladas) do que no mesmo período da safra passada, de acordo com levantamento realizado pela União das Indústrias de Cana-de-Açúcar (Unica).

As vendas do comércio eletrônico cresceram no Natal em ritmo maior do que no varejo físico, segundo pesquisa feita pela empresa de serviços financeiros Cielo. De acordo com o estudo, o faturamento do e-commerce subiu 18,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Por sua vez, as vendas presenciais aumentaram 10%.

A japonesa Toyota Motor produziu 833.104 veículos em novembro. Trata-se do maior volume para um único mês na história da empresa. O desempenho chama atenção, já que o setor enfrenta dificuldades na cadeia de fornecimento de peças. Segundo a montadora, a demanda por seus automóveis cresce principalmente nos Estados Unidos.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Lu, personagem criado pelo Magazine Luiza, é a influenciadora virtual com o maior número de seguidores no mundo. Segundo a plataforma HypeAuditor, 32 milhões de pessoas seguem o perfil da Lu em todas as redes sociais. Em segundo lugar, com 30,3 milhões, ficou a animação em 3D Nobody Sausage.

“O fracasso é apenas uma oportunidade para começar de novo de forma mais inteligente”

Henry Ford (1863-1947), engenheiro americano que criou a Ford

R$ 110 bilhões

é o superávit anual (até 24 de dezembro) dos investimentos internacionais na B3, a Bolsa brasileira. Enquanto os investidores locais vendem suas posições, os estrangeiros fazem a festa