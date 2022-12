Em 2022, poupança terá segundo melhor desempenho desde 2010

O rendimento da caderneta de poupança perdeu para outras aplicações do mercado, mas não fez feio neste ano (foto: Wikimedia Commons)







A caderneta de poupança, quem diria, não fez feio em 2022. O investimento preferido dos brasileiros apresentou retorno nominal de 7,90% no acumulado do ano. Se for descontada a inflação, estimada de 5,76%, o retorno real foi de 2,02%. Reconheça-se: não é lá grande coisa, mas, diante do histórico da caderneta, o desempenho chama atenção. De acordo com um levantamento realizado pela plataforma de investimentos TradeMap, trata-se do segundo melhor resultado desde 2010. Ainda assim, a poupança perde para outras aplicações. Os títulos do Tesouro Selic, que também estão na mira dos investidores conservadores, tiveram rendimento nominal médio entre 11,5% e 12,1% ao ano. Se for descontada a inflação, a rentabilidade deles ficou entre 5,42% e 5,9% – portanto, bem acima da poupança. Em 2023, ela seguirá em alta. Com a inflação de 5,17% estimada pelo Banco Central, sua rentabilidade real deverá ser de 3,56%.





Mercado de jogos de celular encolhe pela primeira vez

O mercado de jogos de celular encolheu em 2022. De acordo com projeção realizada pela consultoria holandesa Newzoo, o segmento deverá movimentar US$ 92,2 bilhões neste ano, o que significará um recuo de 6,4% em relação a 2021 – trata-se da primeira queda desde o início da era dos smartphones. A Newzoo afirma que o declínio é resultado sobretudo da base comparativa forte. Nos últimos dois anos, os lockdowns em diversas partes do mundo aumentaram o interesse dos usuários por games on-line.





Buser chega a 9 milhões de clientes em momento de alta do setor rodoviário

Com o preço das passagens aéreas nas alturas, cada vez mais passageiros têm optado pelo transporte rodoviário. A Buser, maior plataforma de intermediação de viagens rodoviárias do Brasil, quebrou recordes em 2022. Em novembro, 450 mil passageiros usaram os serviços da empresa e a expectativa é que sejam 500 mil em dezembro. Na comparação com os mesmos meses de 2019, o crescimento foi de quase seis vezes. Atualmente, nove milhões de clientes estão cadastrados na plataforma.





Embraer entrega primeiros jatos para companhia aérea canadense

A Embraer entregou nesta semana os dois primeiros jatos E195-E2 encomendados pela canadense Porter Airlines. Outras duas aeronaves deverão ser despachadas ainda em 2022. Assinado em 2021, o contrato prevê um total de até 100 unidades, sendo 50 pedidos firmes e 50 direitos de compra – o negócio pode chegar a US$ 7,3 bilhões caso todas as opções sejam exercidas. De acordo com a Embraer, a Porter será a primeira companhia aérea a operar o modelo E195-E2 na América do Norte.





Rapidinhas

O mercado de aluguel de carros está empolgado com o verão. Segundo projeção realizada pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), a demanda pela locação de automóveis aumentará 15% em janeiro e fevereiro de 2023. A entidade diz que o setor tem sido impulsionado pelos bons números do turismo doméstico no país.

O Banco de Desenvolvimento da América Latina vai injetar US$ 25 milhões no novo fundo de infraestrutura do Pátria. Ainda em fase de captação, o Patria Infra Credit Fund mantém quatro setores na mira: telecomunicações (incluindo data certers e torres de transmissão) energia renovável (solar e eólica), saneamento e transportes.

A indústria de saúde animal deverá encerrar 2022 com aproximadamente R$ 10 bilhões em faturamento. Segundo o Sindan, sindicato do setor, trata-se do melhor resultado da história e um avanço de 10% sobre 2021. O forte desempenho foi obtido mesmo com a alta de custos dos insumos, que são cotados em dólar.

A Core Scientific, maior mineradora de bitcoin do mundo, pediu falência nos Estados Unidos. Estima-se que a empresa tenha um passivo de US$ 10 bilhões e ao menos 5 mil credores, sendo o maior deles o banco de investimentos B. Riley. A queda da Core é mais um exemplo da crise que afeta o mercado global de criptomoedas.





“A economia foi impulsionada por trilhões de dólares em gastos oficiais. Quando isso acabar, teremos uma recessão moderada. Se as taxas de juros continuarem subindo, teremos mais do que isso”

Bill Gross, fundador da gestora Pimco, uma das maiores do mundo





US$ 8,3 bilhões

foi o valor dos investimentos diretos de capital estrangeiro no Brasil em novembro, conforme o Banco Central. No mesmo mês do ano passado, o montante parou nos US$ 5 bilhões