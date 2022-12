Com juros altos, renda fixa deverá seguir em alta em 2023

Pela primeira vez em décadas, os países mais ricos do mundo enfrentam inflação acima ou perto de dois dígitos. Na Itália, o indicador ficou em 11,8% no acumulado entre outubro de 2021 e outubro de 2022. No Reino Unido, 11,1%. Na Alemanha, 10,4%. Se for computada a média da Zona do Euro, o índice é igualmente alto: 10,6%. Nos Estados Unidos, os 7,7% representam enorme preocupação em uma nação que teve inflação anual entre 2% e 4% nas últimas três décadas. O Brasil, com seu histórico de descontrole inflacionário, vive situação um pouco mais confortável, mas nem tanto (6,5% em 12 meses). Como se sabe, a consequência da pressão dos preços é o aperto das condições monetárias. Em outras palavras: juros elevados ao longo de 2023, o que deverá novamente diminuir o apetite dos investidores por ativos de risco. Como em 2022, portanto, a renda fixa deverá ser a estrela do universo das finanças no ano que vem.

Não trabalhei um dia sequer pela minha herança e não pago um centavo por ela. Está na hora de me fazerem pagar impostos Marlene Engelhorn, descendente de Friedrich Engelhorn, fundador da alemã Basf, a maior empresa química do mundo