(foto: Tânia Rego/Agência Brasil )







O Brasil voltou a atrair o interesse dos visitantes estrangeiros. De janeiro a novembro, os turistas internacionais gastaram US$ 4,5 bilhões no país, número 74% maior que o observado no mesmo período de 2021. É preciso levar em conta que, no ano passado, a pandemia impôs restrições de circulação, mas ainda assim o resultado é bom. Em novembro, as receitas geradas pelo fluxo do exterior somaram US$ 443 milhões, valor próximo dos US$ 456 milhões movimentados em 2019, antes da pandemia. Os dados são da Embratur. Há sinais de que o turismo brasileiro continuará em alta. Pela primeira vez desde o início da pandemia, os hotéis do Rio de Janeiro esperam uma taxa de ocupação próxima de 100% para o réveillon, conforme projeção do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO). No ano passado, o índice de ocupação para acompanhar a festa da virada mais tradicional do país foi de 92%.









“Preparem-se para o terceiro governo Dilma”, diz empresário





Um pequeno gesto do presidente de uma construtora foi o suficiente para incendiar, em plena véspera de Natal, um grupo de Whatsapp formado por empresários. O executivo enviou uma mensagem natalina dizendo que era hora de torcer para que o governo Lula acerte a mão na condução do país. Nem todos gostaram do recado. “Torcida não resolve nada, se o que vemos é um ministério formado só por petistas”, refutou o dono de uma empresa de segurança. “Preparem-se para o terceiro governo Dilma”, completou.





(foto: Mark RALSTON / AFP )







Ano foi difícil também para os bilionários





Não está fácil para ninguém. A guerra na Europa, a inflação em alta no mundo e a crise das empresas de tecnologia fizeram o número de bilionários encolher em 2022. Eram 2.671 em 2021 e passaram a ser 2.523 neste ano, segundo a publicação americana Forbes. Juntos, os bilionários do mundo perderam US$ 1,9 trilhão neste ano. Apenas Jeff Bezos, fundador da Amazon, viu sumir US$ 80 bilhões de seu patrimônio líquido. Larry Page e Sergey Brin, cofundadores do Google, perderam cada um US$ 40 bilhões.







Profissionais em home office ganham mais





Ficar perto da família ou ter horários flexíveis não são os únicos benefícios do home office. Os profissionais adeptos desse sistema ganham mais do que os que dão expediente na sede das empresas. Pelo menos é isso o que mostra um levantamento realizado pela LCA Consultores. De acordo com o estudo, o rendimento médio de quem faz jornada a distância foi de R$ 3.009,88 no terceiro trimestre de 2022, acima dos R$ 2.744 recebidos por pessoas que trabalharam no modelo convencional.









Rapidinhas





As lojas totalmente automatizadas, sem atendentes, começam a se tornar realidade entre as grandes redes de fast-food. Nos Estados Unidos, o McDonald’s inaugurou no Texas uma unidade que permite que os clientes façam pedidos sem a ajuda de humanos. Basta fazer a escolha em um tablet e retirar o lanche em um drive-thru automático.





O autoatendimento é mais comum em supermercados. A Amazon iniciou a onda em 2018, com a abertura em Seattle, nos Estados Unidos, da primeira Amazon Go, em que basta ao cliente retirar suas compras para que o valor seja automaticamente debitado de sua conta. No Brasil, a rede Zaitt oferece serviço parecido.





O agronegócio projeta ventos favoráveis para 2023. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) estima que o PIB do setor crescerá 2,5% em 2023, depois de cair 4,1% em 2022 . Por sua vez, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta a produção de 312,2 milhões de toneladas de grãos na safra 2022/2023, 15% maior que em 2021/2022.





Um relatório produzido pela equipe de transição do governo eleito diz que a inflação brasileira nos 4 anos de Bolsonaro foi uma das maiores do mundo. O índice ficou em 26%, atrás apenas de nações que nos últimos anos têm enfrentado crises severas, como é o caso de Argentina, Rússia e Turquia.





65%

foi quanto caíram, até agora, o preço das ações da Meta, ex-Facebook, em 2022.





(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil )







“A economia americana continua robusta, com desemprego mínimo. Os preços estão começando a subir menos, o que favorece a política monetária, mas os juros devem continuar altos por um período relativamente longo”





Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e diretor do Banco Safra