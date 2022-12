Em balanços e relatórios enviados ao mercado e à imprensa, empresas de diversos setores mostram seus supostos compromissos com a agenda ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança). Na prática, contudo, a história é bem diferente. Conforme denúncia feita pela agência Reuters, fornecedores da montadora sul-coreana Hyundai nos Estados Unidos usam mão de obra infantil em suas operações fabris. É o caso da unidade da Smart Alabama, fornecedora que tem a Hyundai como maior controladora. De acordo com a Reuters, a empresa emprega menores de 12 anos para trabalhar nas linhas de produção. Não se trata de caso isolado. Recentemente, outro parceiro de negócios da Hyundai admitiu manter crianças em seu quadro de funcionários. As investigações avançam. Suspeita-se que outras montadoras adotem o mesmo expediente, o que poderá colocar a indústria automotiva no centro de um escândalo global.







Zuckerberg dobra a aposta no metaverso





Apesar do resultados pífios obtidos com o metaverso até agora, Mark Zuckerberg quer dobrar a aposta no contestado ambiente virtual que replica a vida real. A Meta (ex-Facebook) pretende destinar pelo menos 20% de seus custos para essa área em 2023. Trata-se de jogada arriscada: o Reality Labs, laboratório de inovação da empresa que desenvolve o metaverso, é uma geradora de prejuízos. Nos nove primeiros meses do ano, registrou perdas operacionais estimadas em US$ 9 bilhões.









Aegea compra estatal gaúcha de saneamento





O Consórcio Aegea arrematou, em leilão realizado na B3, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) por R$ 4,15 bilhões, o que representou um ágio de 1,15% em relação ao valor mínimo de R$ 4,1 bilhões. Atualmente, a estatal gaúcha de saneamento atende 6 milhões de pessoas em 317 municípios. A privatização deverá aumentar a capacidade de investimento da empresa e está em sintonia com o Marco Legal do Saneamento, que prevê que, até 2033, 99% dos brasileiros tenham acesso a água potável.





Vendas de carros empacam em 2022





As vendas globais de veículos leves deverão encerrar 2022 no zero a zero. Segundo projeção da consultoria Just Auto, 82,1 milhões de unidades serão emplacadas até o final de dezembro, número idêntico ao de 2021. Na comparação com 2019, antes da pandemia, o que se vê é um cenário preocupante: naquele ano, foram vendidos 90 milhões de carros de passeio. Diversos fatores explicam o resultado. Entre eles, a falta de componentes, a crise global e até o desprezo das novas gerações por automóveis.







Rapidinhas





O mercado de lácteos está em queda. De acordo com levantamento realizado pelo banco holandês Rabobank, o consumo per capita no Brasil será de 165 litros em 2022, o que representará uma queda de 3% na comparação com 2021. Para o Rabobank, o resultado se deve sobretudo à significativa perda do poder de compra da população.





A Ceia de Natal ficará mais cara neste ano. Um estudo realizado pela XP a partir de dados do IBGE constatou que os preços dos tradicionais ingredientes usados no jantar natalino subiram 13% desde o ano passado. Os presentes também encareceram: o valor das roupas aumentou 21%, acima de calçados e acessórios (16,6%).





A probabilidade de recessão nos Estados Unidos em 2023 subiu para 70%, segundo sondagem feita pela agência Bloomberg com economistas. No levantamento anterior, realizado em novembro, o índice estava em 65%. Inflação alta, fim dos estímulos fiscais e exportações fracas formam a tempestade perfeita que está prestes a desabar sobre o país.





A Tesla deverá anunciar nos próximos dias uma fábrica no Estado mexicano de Nuevo León, com investimento inicial entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão. Os desembolsos totais, considerando futuras expansões, poderão chegar a US$ 10 bilhões. No início, a unidade produzirá componentes para os modelos atuais da montadora.









45%

foi a queda do número de IPOs (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) no mundo em 2022, segundo levantamento da consultoria EY. O estudo mostrou que apenas 1.333 companhias abriram o capital, contra 2.436 em 2021













“Em vez de um conjunto objetivo de medidas tomadas por um amplo grupo de pessoas, você está meio que vendo um tipo de atividade por impulso”

Bill Gates, fundador do Microsoft, em crítica a Elon Musk. Segundo Gates, Musk está “incitando” a polarização digital no Twitter