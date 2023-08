SIGA NO

Empresários da 123Milhas irão comparecer nesta terça-feira na Câmara dos Deputados Martim D'Avila Garcia/ Wikimedia Commons

Dois dos três sócios da 123Milhas vão prestar depoimento nesta terça-feira (29/8), às 14h30, na Câmara dos Deputados. Os irmãos Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira foram obrigados, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a comparecer presencialmente, como testemunhas.

Os irmãos tiveram o pedido de comparecer de forma facultativa negado, mas poderão ficar em silêncio. Os advogados disseram que os irmãos são “vítimas de constrangimento manifestamente ilegal” por serem obrigados a comparecer como testemunhas, embora sejam, notoriamente, investigados.

Assim, os empresários irão prestar testemunho na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, depois que, no dia 18 passado, a 123 Milhas suspendeu pacotes e emissão de passagens promocionais em todo o país, gerando prejuízo para milhares de consumidores.



A advogada Luciana Atheniense, especialista em direito dos viajantes, considera que a empresa desrespeitou o código de defesa do consumidor ao compensar o cancelamento do serviço apenas com vouchers de viagem.

A CPI das Pirâmides Financeiras tem a finalidade investigar indícios de operações fraudulentas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas.



Segundo o deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), em 2022, a 123 Milhas transformou-se na maior agência on-line de vendas de passagens aéreas e há a preocupação de que o caso esteja configurado como um esquema de pirâmide financeira.

A defesa dos irmãos donos da empresa alega que a 123Milhas não comercializa nem opera serviços financeiros e jamais atuou no mercado de valores mobiliários.

Consequências para a 123Milhas

Nessa segunda-feira (28/8) os funcionários da 123Milhas relataram demissões em massa na empresa. Durante a manhã do mesmo dia, o site da Hotmilhas, empresa pertencente ao mesmo grupo da 123 Milhas, suspendeu temporariamente os serviços de compra e venda de milhas. Ao entrar na página, o consumidor encontra uma mensagem na tela: “Atenção! As compras de milhas estão temporariamente suspensas”.

Na última sexta-feira (25/8), a Defensoria Pública realizou um mutirão em frente à sede da empresa, no Centro de BH, para ajudar os clientes lesados pela agência de viagens. A Defensoria espera que os clientes lesados pela agência de viagens consigam viajar ainda na data planejada.