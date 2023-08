Os serviços da Hotmilhas estão suspenso, omo diz a mensagem no site da empresa

A empresa Hotmilhas, pertencente ao mesmo grupo da 123Milhas, suspendeu temporariamente os serviços de compra e venda de milhas. Ao entrar no site da empresa, o consumidor encontra uma mensagem na tela: “Atenção! As compras de milhas estão temporariamente suspensas”.

A reportagem entrou em contato com as empresas Hotmilhas e 123Milhas, mas até o momento não houve retorno.

No último dia 18, a 123Milhas suspendeu pacotes e emissão de passagens promocionais em todo o país , gerando prejuízo para milhares de consumidores.

A advogada Luciana Atheniense considera que a empresa desrespeitou o código de defesa do consumidor , ao compensar o cancelamento do serviço apenas com vouchers de viagem. O consumidor que quer recuperar o prejuízo na Justiça pode seguir os procedimentos descritos aqui