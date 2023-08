430

O quilo da picanha tradicional pode custar de R$ 36,99 até R$ 89,98 JairAmaral/EM/D.A Press O quilo da Picanha pode custar até R$ 89,98 na Grande BH. É o que afirma o site de pesquisa MercadoMineiro que realizou um levantamento dos preços de carnes, ovos e peixes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 9 a 11 de agosto de 2023. O quilo da Picanha pode custar até R$ 89,98 na Grande BH. É o que afirma o site de pesquisa MercadoMineiro que realizou um levantamento dos preços de carnes, ovos e peixes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 9 a 11 de agosto de 2023.





Preço médio

A maior redução no preço da carne bovina ocorreu no quilo do lagarto, que, antes, custava R$ 38,72 e caiu para R$ 38,20, baixa de 1,35%.





No suíno, alguns cortes tiveram queda, como aconteceu com o quilo do toucinho comum, que passou de R$ 12,79 para R$ 12,37, uma redução de 3,27%.



Nas aves, a única queda expressiva foi no quilo da coxa e sobrecoxa que passou de R$ 11,15 para R$ 11, uma redução de 1,39%.





Ovos

O preço médio dos ovos de galinha foi de R$ 12,65 para R$ 12,09, uma queda de 4,43% na dúzia de ovos brancos. Nos ovos vermelhos, a dúzia passou de R$ 14,32 para R$ 12,79, uma queda de 10,68%. O pente de ovos branco com 30, caiu 32,78%, passando de R$ 25,72 para R$ 17,29.





Peixes

No caso dos peixes, a comparação é com fevereiro, na qual o resultado mostrou quedas até agosto em alguns pescados, como aconteceu no quilo do Cascudo, que custava em média R$ 24,72, e passou para R$ 23,09, uma redução de 6,60%.

Variação

O site de pesquisa avaliou os menores e maiores preços dos produtos. Nos cortes bovinos, as variações chegaram a 143%, como aconteceu no quilo da picanha tradicional, que pode custar de R$ 36,99 até R$ 89,98. O quilo do filé mignon pode custar de R$ 39,99 até R$ 89,98, com uma variação de 125%.



Na carne de porco, há variações de, 141%, como aconteceu com o quilo do pernil com osso, que pode ser encontrado de R$ 10,99 até R$ 26,50.



No frango, a variação pode chegar a 122% no quilo do pé, que pode ser encontrado de R$ 4,95 até R$ 10,99.



Nos peixes, o quilo do Filé de surubim custa de R$ 29,90 até R$ 83,90, variação de até 180%.

O pente de ovos branco pode ser encontrado de R$ 12,80 até R$ 19,99, variação de 56%. A dúzia de ovos brancos está sendo vendido de R$ 10,99 até 12,99, variação de 18%. Os ovos vermelhos na dúzia está de R$ 11,99 até R$ 13,98, variação de 17%.