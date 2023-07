430

Batizado de Novo Ciclo de Cooperação Federativa, o conjunto de 24 propostas também pretende diminuir os conflitos judiciais entre a União, estados e municípios Joédson Alves / Agencia Brasil O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na manhã de ontem uma série de propostas que pretendem aprimorar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), tornando as regras de controle de gastos menos punitivas. Batizado de Novo Ciclo de Cooperação Federativa, o conjunto de 24 propostas, em forma de projetos de lei encaminhados ao Congresso, decretos e portarias do Ministério da Fazenda, também pretende diminuir os conflitos judiciais entre a União, estados e municípios.

Ao anunciar as medidas, Haddad disse que a iniciativa busca corrigir as distorções provocadas pelas Leis complementares 192 e 194, que, no ano passado, reduziram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago sobre combustíveis e energia. Segundo ele, as duas leis foram medidas “eleitoreiras” e acabaram por prejudicar estados e municípios.

O ministro acrescentou que o aperfeiçoamento que está sendo proposto vai permitir a estados e municípios fazerem novos investimentos, podendo, por exemplo, participar do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a ser lançado em agosto. Entre as medidas, está a ampliação do prazo máximo de permanência no RRF de nove para 12 anos, um pleito dos governadores. Outra proposta é melhorar o acesso de municípios menores a operações de crédito com aval da União, o que vai reduzir os juros pagos pelos municípios.

O Secretário do Tesouro Nacional, Rogerio Ceron, que coordena o “novo Ciclo” completou que as medidas buscam harmonizar as relações entre os entes federativos, diminuir a judicialização e ajudar os entes federativos endividados a se reorganizarem para que possam investir e dinamizar a economia localmente. “O Brasil estava vivendo uma relação muito conflituosa da União com estados e municípios, com um caso emblemático da União retirando a autonomia dos entes na tributação sobre energia, afetando as finanças de governos estaduais e prefeituras. Essa relação acabava nos tribunais, o que não é bom para o país”, comentou. Ceron negou que as medidas flexibilizem as regras para entes endividados, afirmando que se trata de “aperfeiçoamento” das normas.

Flexibilização

O Tesouro propõe uma nova regra na LRF para impedir o descasamento entre os recursos disponíveis em caixa de estados e municípios e as obrigações assumidas pelos entes, como pagamento de salários, por exemplo. Em caso de descolamento, serão aplicadas medidas restritivas para novas despesas. A regra, que será proposta pelo governo por meio de um projeto de lei complementar e depende de aval do Congresso Nacional, entraria em vigor a partir de 2027, quando inicia o mandato dos governadores eleitos no ano anterior.

“A ideia não é criar constrangimento de curto prazo para ninguém. Vai ter um período de transição, ela (mudança) não vai afetar os mandatos vigentes, que já estão em curso, de prefeitos e governadores”, afirma Ceron. “Com isso, você sinaliza o horizonte. A partir dos próximos mandatos, de prefeitos a partir de 2025 e de governadores a partir de 2027, eles já entram sabendo a regra do jogo e começam esse processo de ajuste”, acrescenta.

Para o secretário do Tesouro, o envio ao Congresso dos projetos para alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal e Regime de Recuperação Fiscal em agosto não vai contaminar o debate sobre a reforma tributária e sobre o novo arcabouço fiscal. Ceron defende que essa é uma "pauta positiva" e não polêmica e diz esperar um "diálogo saudável".





Minas

Em nota divulgada ontem pela Secretaria de Estado da Fazenda, o governo de Minas avaliou como positiva as propostas apresentadas pelo ministro da Fazenda. “As novas regras sugeridas pelo Tesouro Nacional são positivas, pois a tendência é que a flexibilização favoreça todos os estados que hoje apresentam fragilidades nas contas públicas na condução do Regime de Recuperação Fiscal (RRF)”, diz a nota. O governo de Minas observou ainda que algumas alterações foram propostas pelo estado, sendo que uma delas, a que defende a análise do resultado fiscal e não mais da microgestão feita pelos estados.

“Mesmo tendo apresentado seu plano à Secretaria do Tesouro Nacional, Minas Gerais irá migrar para as novas regras, uma vez que o estado entende ser melhores que as anteriores”, diz o governo na nota. Além disso, a avaliação é de que “as mudanças nas regras tendem a facilitar a discussão do tema junto à Assembleia Legislativa”. Por fim, o governo reforça que permanece aberto ao diálogo.

