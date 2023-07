A Minas Gerais Participações S.A (MGI) acaba de lançar um novo edital para leilão público eletrônico, com oferta de 59 imóveis localizados em 13 cidades mineiras: Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Ibirité, Lagoa da Prata, Leopoldina, Patos de Minas, Ubá, Uberaba e Uberlândia.

Os interessados em adquirir um desses imóveis já podem participar do processo, que oferece lances mínimos a partir de R$ 49 mil. Entre os imóveis estão lotes, glebas, prédios, apartamentos e casas.

O período para o cadastramento dos interessados e a realização dos lances está estabelecido entre os dias 24 /7 e 14/9.

Para acessar todas as informações detalhadas sobre os itens disponíveis, bem como seus valores de oferta mínima, localizações precisas e fotos ilustrativas, é possível consultar o edital completo no site oficial do leilão