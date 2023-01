Leilão de imóveis: bancos fazem ofertas em Minas

Todos os imóveis eram de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes, e foram apropriados pelos bancos. (foto: Google Street View/Reprodução) Dois leilões, da Caixa Econômica Federal e do Santander, vão ofertar 73 imóveis em Minas Gerais. Entre eles, uma casa em São Lourenço, a partir de R$ 560 mil, e um apartamento de 81 m² no Eldorado, em Contagem, Grande BH, a partir de R$ 207,5 mil.





Todos os imóveis eram de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes, e foram apropriados pelos bancos . Os valores iniciais vão de R$ 43,8 mil até R$ 813 mil.





O leilão da Caixa Econômica acontece no dia 12 de fevereiro, às 10h, através da plataforma Globo Leilões. O do Santander ocorre no dia 13 de fevereiro, virtualmente, pela Superbid Exchange.

Caixa Econômica

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, os destaques são uma casa de 119 m² no Jardim Brasília por R$ 185 mil, e os 26 apartamentos em diferentes locais da cidade, na faixa de R$ 130 mil.





Por esse preço é possível dar o lance inicial para um apartamento em Sete Lagoas com condomínio, playground e churrasqueira, no Distrito Industrial Norte.





No Sul de Minas, uma casa no Centro de São Lourenço está sendo leiloada a partir de R$ 560 mil.





Santander

Dois apartamentos, um no Centro de Juiz de Fora e outro no Eldorado, em Contagem, são os destaques do leilão do Santander.





O primeiro é o mais acessado do leilão e terá lances a partir de R$ 200 mil. O apartamento de 81 m² fica perto do comércio e pontos de ônibus, no Bairro Eldorado.





Em Juiz de Fora, o apartamento desocupado tem 53 m² e fica na região central.