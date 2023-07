430

O programa Desenrola Brasil tem o objetivo de 'limpar o nome' de pessoas endividadas José Cruz/Agência Brasil





A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) ordenou que o Google e o Facebook retirem do ar os anúncios falsos envolvendo o nome do Desenrola Brasil — programa do governo federal para renegociação de dívidas. Caso a determinação seja descumprida, as empresas poderão ser multadas em R$ 150 mil por dia. Elas terão 48 horas para a remoção do conteúdo.



A Senacon também solicitou que o Google e o Facebook apresentem relatórios de transparência "sobre as medidas adotadas para limitar a propagação desses materiais, devendo o relatório conter a identificação de todos os conteúdos e anúncios envolvendo o projeto 'Desenrola'". A determinação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (26/7).

Golpistas estão utilizando as redes sociais para divulgar links falsos com o nome do programa do governo federal, com o objetivo de levar as pessoas a fornecerem dados confidenciais e a realizarem transações bancárias.A Federação dos Bancos (Febraban) alerta que os cidadãos interessados em renegociar as dívidas por meio do Desenrola Brasil devem buscar informações apenas dentro dos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa, como agências, no internet banking ou em seus aplicativos bancários.

A Federação também informa que caso o cliente desconfie de alguma proposta ou valor, ele deve entrar em contato com o banco nos seus canais oficiais. Somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o cidadão pode ter os valores debitados de sua conta, nas datas acordadas.



O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu investigação sobre as ocorrências de golpes envolvendo o nome do programa do governo federal. Segundo a Febraban, nos cinco primeiros dias do Programa Desenrola Brasil, os bancos renegociaram um volume de dívidas que chega a quase R$ 500 milhões.