Consumidores estão confiantes com empregos estáveis e perspectiva de melhora profissional Ramon Lisboa/EM/D.A Press A segurança no emprego e a perspectiva de melhora profissional aumentaram a confiança do consumidor de Belo Horizonte, segundo pesquisa da Intenção de Consumo das Famílias, de autoria do Núcleo de Inteligência e Pesquisa da Fecomércio MG. A segurança no emprego e a perspectiva de melhora profissional aumentaram a confiança do consumidor de Belo Horizonte, segundo pesquisa da Intenção de Consumo das Famílias, de autoria do Núcleo de Inteligência e Pesquisa da Fecomércio MG.









Entre os pontos que tiveram melhoras, segundo os entrevistados, entre junho e julho, estão o índice de emprego, indicador de perspectiva profissional, expectativa de melhoria profissional e maior confiança de que terão alguma melhora profissional nos próximos dias.





A confiança em consumir da população da capital mineira registrou um aumento de 29,3 pontos em relação ao ano passado. Atualmente, registra os 100 pontos.





Entre as pessoas que foram ouvidas para o estudo, 42,8% afirmaram que a renda familiar está melhor do que no mesmo período do ano passado.

Já a compra de bens duráveis apresentou queda. Restrição ao crédito e juros altos são os principais pontos que desestimulam a população a adquirir esses itens. Em relação ao mês passado, o levantamento teve uma queda de 0,6 ponto.

