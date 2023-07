430

Além de conhecer os melhores produtos feitos no país e as novidades do setor de bebidas e gastronomia, os visitantes vão curtir muitos shows Douglas Castro/Divulgação De 6 a 9 de julho, quinta a domingo, Belo Horizonte vai se transformar, mais uma vez, na capital nacional da cachaça. Afinal, a cidade vai receber a 32ª Expocachaça e a 16ª BrasilBier, na Serraria Souza Pinto, na Região Central.









“O que nos orgulha é constatar que é um evento que nasceu em Minas Gerais em 1998, há 25 anos, ganhou liderança no Brasil com a participação de vários estados produtores e visibilidade mundial”, comemora José Lúcio Mendes, presidente da Expocachaça e da BrasilBier.

Pequenos produtores

Um dos grandes destaques da 32ª Expocachaça é a junção de mais uma cadeia produtiva de pequenos produtores: a do Festival Minas + Doce, criado para dar visibilidade aos produtos desse importante setor, revelando toda a sua riqueza e diversidade. Para isso, foram incluídos doces de vários tipos como compotas, tradicionais, quitandas e, é claro, os “doces líquidos”, como licores e bebidas mistas com cachaça



Dentro da Expocachaça, o projeto “Minas Doce” será coordenado pela Expressar Gourmet, por meio do Bruno Bentônico, e apoiado pela curadoria da professora e mestre em gastronomia e sustentabilidade, Rosilene Campolina. Ao todo, serão 10 expositores, representantes da doçaria e das quitandas de Minas Gerais.

“É uma oportunidade singular para produtores artesanais da doçaria e quitandaria apresentarem seus produtos à um público estratégico, além de estreitar contatos com uma rede de empresários e empreendedores influentes no ramo gastronômico, turístico e hoteleiro”, comenta José Lúcio.

Estandes coletivos e individuais

A feira vai apresentar estandes coletivos e individuais. Em conjunto com a 16ª BrasilBier e o Minas Doce, a feira unirá as cadeias produtivas de bebidas: a cachaça de alambique e as cervejas artesanais, assim como a doçaria mineira.



A BrasilBier é um Festival das cervejas especiais com a participação de cervejarias: "Teremos também gin, outros destilados, licores, bebidas mistas e diversas outras”, conta José Lúcio.

A Expocachaça em números

José Lúcio Mendes, presidente da Expocachaça e da BrasilBier, diz que se espera 15 a 20 mil visitantes durante os quatro dias de evento Douglas Castro/Divulgação Ao longo das 31 edições, o movimento financeiro de vendas no atacado, varejo e pós-feira foi de R$ 465.000.000,00 e a expectativa para esse ano é de bons resultados: "A expectativa é sempre positiva. Os negócios se dividem entre venda de produtos, insumos, equipamentos e serviços. Como nosso evento tem o formato B2B e B2C, isso amplifica as possibilidades de negócios e parcerias", explica o presidente da Expocachaça.





Em relação ao público, espera-se receber de 15 a 20 mil visitantes durante os quatro dias de evento. Nas 31 edições, o movimento de público total foi 2.327.000 pessoas.

Depois de todo esse tempo, ainda são grandes os desafios de um evento para fomentar o mercado consumidor da cachaça: "Temos muitos desafios internos, entre eles, a elevada carga tributária e a conquista do mercado externo são os que mais se destacam”, afirma o presidente da Expocachaça.



José Lúcio ainda completa: “Há 20 anos p Brasil assiste uma exportação que não sai dos 0,5 a 1% do volume total de sua produção nacional que gira em torno de 1 bilhão e 400 milhões de litros/ano. Exportamos em 2022 menos de 10 milhões de litros, enquanto o México produz 531 milhões de litros/ano e exporta perto 434 milhões de litros/ano, ou seja 85% de sua produção. Estamos patinando a décadas nas exportações e, para piorar, exportamos produtos de baixo valor agregado, na grande maioria das vezes, como a cachaça de coluna”.

Cachaça: segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil

O mercado da cachaça passou por mudanças significativas nos últimos anos. Dados do consumo interno de indicam que a cachaça tem o market share de 86% do consumo de destilados do Brasil e é a segunda bebida alcoólica mais consumida no país.



Alguns dados indicam um consumo de 6,9 litros per capita e outros, 11,5 litros, pois a cachaça conta com um mercado informal ainda pouco conhecido, mas de grande volume.





Segundo José Lúcio, depois da pandemia, as maiores conquistas foram “a entrada dos produtores no mercado do e-commerce de forma mais eficiente e organizada; a permissão para os produtores usarem chip no processo de envelhecimento e maturação da cachaça e também o uso da expressão ‘cachaça de alambique’ para diferenciar o processo de produção no Brasil: Cachaça de Coluna e Cachaça de Alambique”.

Expocachaça terá música

Além de conhecer os melhores produtos feitos no país e as novidades do setor de bebidas e gastronomia, os visitantes da feira também poderão se divertir ao som do melhor da música com um repertório variado de rock, música country, sertanejo e MPB. Confira a programação:





Na abertura da Expocachaça, dia 6 de julho, quinta, se apresentam as bandas West Land Country (19h) e Lurex Queen Tribute (21h30). No segundo dia, 7 de julho, sexta, tem Creedence Cover (19h) e Putz Grilla (21h30).





Já no sábado, 8 de julho, se apresentam as bandas A Outra Margem (19h) e Luiz Ricardo & Gabriel (21h30).



Para encerrar a festa, no domingo, 9 de julho, às 17h tem a dupla Guilherme Sena & Gustavo e às 19h30 a banda Coisas da Rita.

