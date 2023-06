SIGA NO

Agência da Caixa em BH é multada por não atender consumidor em 15 minutos Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

O Procon aplicou uma multa de R$ 96 mil a uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por não ter atendido o consumidor dentro do tempo de 15 minutos.

Em defesa, a agência se eximiu de responsabilidade, alegando problemas no fornecimento de rede de energia elétrica na região e movimento atípico de consumidores no dia da fiscalização, devido ao pagamento de auxílio.

Na decisão, o Procon argumentou que caberia ao banco ter se planejado conforme estimativa de atendimentos para certas datas. Além disso, o órgão explicou, no documento, que o tempo de espera dos clientes na fila está relacionado à segurança do consumidor.

O documento termina com um trecho do Código de Defesa do Consumidor (CDC). "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”.