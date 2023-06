430

Rede de academias Smart Fit foi multada em R$ 3,3 milhões pelo Procon de Minas Reprodução/Site Smart Fit O Procon de Minas Gerais multou a rede de academias Smart Fit em R$ 3,3 milhões devido a cláusulas abusivas no contrato de serviço com seus consumidores. Segundo o Ministério Público (MPMG), a empresa tem 10 dias para recorrer da decisão e, caso não seja absolvida, o pagamento deverá ser feito na conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEPDC).





O documento também diz que a empresa exige cláusulas incompatíveis com a boa fé e o equilíbrio com os consumidores. “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, explicou o documento.





A reportagem entrou em contato com a Smart Fit e aguarda retorno.