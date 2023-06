430

Motoristas podem parcelar o IPVA atrasado em até 12 meses Jair Amaral/EM/D.A Press Em Minas Gerais, os motoristas que estão com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos) atrasado podem parcelar o valor que falta a partir desta segunda-feira (19/6).



O parcelamento pode ser solicitado via internet de forma gratuita. As parcelas devem ter valor mínimo de R$ 200,00, em até 12 vezes.

Confira o passo a passo

Acesse o site da Secretaria do Estado da Fazenda e tenha o seu CPF/CNPJ e o seu Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) em mãos. Para solicitar o parcelamento, basta selecionar a primeira opção (indicada no número 1) do site e indicar os dados solicitados.





Para conferir o número do parcelamento já contratado, basta optar pela alternativa (2), indicada no site. A consulta pode ser feita por documento pessoal de identificação ou pelo número de parcelamento.

Caso o parcelamento pela internet não seja possível, a demanda deverá ser encaminhada para o Canal de Atendimento. Na página de atendimento, você deverá selecionar a opção “IPVA- PARCELAMENTO INDISPONÍVEL NA INTERNET” no quadro na parte inferior da tela e preencher a tabela indicada, com a intenção do parcelamento e os documentos solicitados.

Documentos solicitados