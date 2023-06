430

Apesar de ser um método de pagamento pouco utilizado, os cheques ainda movimentam milhões de reaos EBC

A evolução do meio de pagamento tem sido notória com a popularização do Pix e das máquinas de cartão. Mas, o cheque, apesar de ser uma forma de pagamento analógica, ainda é utilizado por muitos. É o que mostra a pesquisa da CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas).

O número de transações realizadas através de cheques vem diminuindo, mas ainda alcança a casa das centenas de milhões anualmente. Ainda que o número de transações tenha diminuído, os volumes financeiros movimentados não sofreram a mesma redução, com uma queda de apenas 4% de 2021 para 2022.

O perfil principal dos usuários de cheque são mulheres de classe A e B, com idade entre 18 e 34 anos. A possibilidade de parcelar uma compra sem utilizar o cartão de crédito e o receio de realizar transferências de grande valor através do Pix são alguns dos motivos pelos quais esse público opta pelo cheque.

Em 2022, as transações realizadas por meio de cheques representaram apenas 0,1% do total das transações realizadas no país, de acordo com o Banco Central. O Pix lidera com 29%, seguido por cartões de crédito (19,5%), de débito (18,4%) e boleto (7%).