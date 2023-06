SIGA NO

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou a suspensão temporária de 31 planos de saúde pertencentes a nove operadoras. A decisão, que entra em vigor na próxima sexta-feira, 23, foi tomada em resposta às reclamações relacionadas à cobertura assistencial recebidas no primeiro trimestre de 2023. A ação é parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, uma iniciativa regular da ANS para supervisionar o desempenho do setor e proteger os consumidores.





Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, esclareceu que a medida visa proteger os 407.637 beneficiários desses planos. A venda desses planos só será retomada quando as operadoras demonstrarem a melhoria nos serviços, conforme monitoramento da ANS. No período entre 1º de janeiro e 31 de março de 2023, a Agência recebeu 43.660 reclamações.





Além das suspensões, a ANS divulgou também uma lista de planos que estão autorizados para retomar as vendas. Neste ciclo, quinze planos de sete operadoras receberam liberação para comercialização, conforme o Monitoramento da Garantia de Atendimento. A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) foi procurada para comentar a situação, mas não houve retorno até o momento.





O reajuste nos planos de saúde é um tema em destaque. O índice aprovado é de 9,63% e é válido apenas para planos individuais e familiares. Os consumidores que se sentirem prejudicados podem buscar auxílio junto à ANS ou ao Procon.