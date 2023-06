430

T-Cross Sense Divulgação



O governo federal lançou recentemente um programa que disponibiliza descontos no valor de carros zero-quilômetro de até R$ 120 mil. O programa conta com a participação de 31 modelos de nove diferentes montadoras. Dentre os veículos com desconto, estão os populares SUVs e utilitários esportivos, que aumentaram sua participação no mercado de 8,8% para 46,4% na última década. Confira alguns exemplos de modelos com descontos a seguir:





O Citroën C4 Cactus 1.6 Live oferece um desconto de R$ 4.000, com preço inicial de R$ 100.990. Já o Nissan Kicks Active tem um desconto de R$ 3 mil, sendo vendido por R$ 112.990 nas concessionárias. Os modelos Renault Duster 1.6 Intense CVT e Duster 1.6 Intense MT contam com desconto de R$ 4.000, com preço a partir de R$ 102.990.

Leia: Sai lista de empresas e veículos à venda com descontos





O Fiat Pulse tem oito versões disponíveis com descontos que variam entre R$ 4.000 e R$ 5.000, e valores iniciais a partir de R$ 89.990. Por fim, o Tracker 1.0T da Chevrolet oferece desconto de R$ 4.000, porém seu valor é de R$ 126.890, ultrapassando o limite de R$ 120 mil estabelecido pelo programa.





Para mais informações sobre os modelos participantes e os descontos oferecidos, recomenda-se consultar as concessionárias e a lista completa do programa.